Rinnovo Rsu all'Alcantara: cresce la Uiltec

La Uiltec cresce alle elezioni per il rinnovo delle Rsu all'Alcantara di Nera Montoro e un solo seggio la separa dal primo sindacato.

"Cresciamo in termini di voti migliorando le percentuali di consenso registrate nella precedente tornata elettorale. Grazie a quanti ci hanno sostenuto e votato". Commenta Doriana Gramaccioni, segretario generale della Uiltec Umbria. Rispetto alle precedenti elezioni, la Uiltec conquista il 6% in più di consensi rispetto alle precedenti elezioni che la portano subito dietro la Femca-Cisl.

Riconfermata la Rsu precedente con i quattro delegati eletti: Marco Tomassi, Luca Massarelli, Riccardo Bianchi e Cristiano Conti.

"Si tratta di un risultato davvero importante per un gruppo di candidati che ha sempre lavorato cercando di stare sempre dalla parte dei lavoratori – sottolinea il segretario generale - Non solo la nostra presenza all’interno dello stabilimento è stata confermata rispetto alle precedenti elezioni, ma addirittura abbiamo avuto un incremento considerevole di voti. Per questo i ringraziamenti vanno agli eletti, ai candidati e a tutti i lavoratori che hanno riposto la loro fiducia in noi, con l’augurio di buon lavoro”.

Per Doriana Gramaccioni: “Questo è un punto di partenza per lavorare insieme, camminando tutti verso lo stesso obiettivo. In questo momento storico così complicato che stiamo attraversando di crisi energetica, politica e sociale è indispensabile lavorare tutti insieme mettendo il lavoratore avanti a tutti e tutto, operando con trasparenza, per quanto riguarda le relazioni sindacali, senza dimenticare l’importanza dell’innovazione”.