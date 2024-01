Narnese, tris di arrivi dalla Ternana: Onesti, Falocco e Nanni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Narnese si rafforza sul mercato di gennaio con un tris di giovani in arrivo dalla Ternana Calcio.Il primo è Gabriele Onesti esterno offensivo, classe 2002, con all'attivo 3 presenze in serie C in maglia rossoverde e che nel 2022 è stato in prestito al Bologna U19, successivamente alla Fermana.Poi Gianmarco Falocco portiere, classe 2006, arriva dopo una prima parte della stagione alla Primavera della Ternana. Per lui si tratta di un ritorno dopo aver militato nel settore giovanile e nell'orbita della prima squadra rossoblù. Affiancherà Cristopher Rossi dato che Lorenzo Lugenti lascia momentaneamente il calcio giocato per motivi di lavoro.Infine Mattia Manni centrocampista centrale, classe 2005, arriva anche lui dalla Primavera rossoverde. Aggregato da mister Breda alla prima squadra in occasione dell'amichevole di Frosinone a novembre.La società dà loro il benvenuto e ringrazia i tre giovani calciatori per aver sposato il progetto Narnese. I tre nuovi arrivi potrebbero debuttare già in Narnese-Spoleto, valevole per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza, che è stata anticipata a sabato 13 alle ore 14.45.