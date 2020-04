Montecchio riapre i cimiteri «ma è obbligatorio l'uso della mascherina»

Da lunedì prossimo riapriranno i cimiteri a Montecchio. Lo ha deciso il sindaco, Federico Gori, che ha stabilito l'ingresso per i cittadini con un'ordinanza dove vengono disciplinate le modalità di utilizzazione degli spazi da parte delle persone. Nell'ordinanza infatti il sindaco fissa alcune regole di comportamento e assegna alla protezione civile il compito di controllarne il rispetto. In particolare gli ingressi verranno contingentati e ogni cittadino dovrà indossare guanti monouso ed igienizare gli annaffiatoi una volta utilizzati. Per entrare nei cimiteri sarà obbligatorio indossare la mascherina di protezione.

Ultimo aggiornamento: 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA