Montecchio, il sindaco Gori: «Tutti guariti, siamo a contagi zero»

E’ sceso a zero il numero dei casi positivi per coronavirus a Montecchio. Lo rende noto il sindaco, Federico Gori che riferisce anche del fatto che le due persone risultate precedentemente positive, a seguito dei tamponi di verifica, risultano clinicamente guaritie.

“Questa è una bella notizia che ci trasmette un po’ di serenità in questo delicato momento”, commenta il sindaco Gori che aggiunge: “Raccogliamo il frutto dei corretti comportamenti che stiamo portando avanti per isolare il virus, con sacrificio ma consapevoli che ne va della nostra salute. Non abbassiamo quindi la guardia, stringiamo i denti ancora un po’ e continuiamo ad attenerci scrupolosamente alle regole”

