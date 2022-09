Montecastrilli, paura sulla strada. Auto investe un passeggino che trasportava un bimbo di sette mesi

Una passeggiata che poteva finire in tragedia. Auto investe un passeggino con a bordo un bimbo di sette mesi. Venerdì pomeriggio intorno alle 17 una mamma residente fra Casteltodino e Acquasparta stava facendo una passeggiata sulla strada conosciuta come "la Corta", spingendo il passeggino con a bordo il figlio. All'improvviso, l'ennesima auto in transito, una fiat Panda condotta da un uomo, urta la carrozzina facendo cadere a terra passeggino e bambino. Immediata la reazione della madre che ha allertato i soccorsi. Sul posto il personale del 118 di Avigliano Umbro che, in virtù della tenera età del piccolo, l'ha trasportato in ospedale in codice rosso per tutti gli accertamenti del caso. Fortunatamente, il bambino non ha riportato conseguenze gravi. Illesa la mamma.

Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Amelia.