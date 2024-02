Ad Acquasparta torna il carnevale dei bambini: appuntamento domenica 4 e 11 febbraio con carri, musica, divertimento e cucina della tradizione

Acquasparta- Tutto pronto per il celebre carnevale dei bambini di Acquasparta, ormai giunto alla ventinovesima edizione.

Protagonisti assoluti saranno i carri allegorici che, come ogni anno, sfileranno tra le vie del bellissimo borgo umbro, incantando grandi e piccini.

L'appuntamento è per il 4 e l'11 febbraio, in caso di maltempo si slitterà di una settimana: ogni domenica pomeriggio i carri animeranno le strade della città, preparati e allestiti sulla base di temi e generi collegati ai gusti e alle preferenze dei più piccoli: dai cartoni animati, ai film più celebri, passando per i personaggi dei fumetti. Quest'anno i tre più grandi rappresenteranno "Salviamo le api", "Harry Potter" e "La famiglia Addams", che sfileranno distribuendo peluches, gadget e dolciumi agli spettatori.

"La particolarità di questo evento, che ci fa registrare un'alta richiesta da fuori, è che si tratta di una vera festa per i bambini, che oltre ad ammirare i protagonisti dei loro cartoni animati preferiti potranno salire su carri più piccoli costruiti appositamente per loro, con trenta posti a disposizione ciascuno, che percorreranno le vie del centro storico facendo diverse tappe per il paese: bruco mela, trenino, diligenza, regina del mare e tazze girevoli"- spiega il coordinatore Sergio Saveri.

Le domeniche saranno allietate dall’esibizione di gruppi folkloristici, bande, majorettes e orchestre. Inoltre, sarà possibile assaggiare e degustare i piatti della tradizione culinaria umbra con la taverna del centro storico di Acquasparta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA