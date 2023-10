«Il sindaco di Terni offende gli atleti paralimpici: intervenga l'assessore allo Sport Schenardi», provocazione della Lega.

TERNI – Che Bandecchi consideri il calcio lo sport per eccellenza, capace di unire il popolo e i popoli, è risaputo. Che dichiari pubblicamente che «la scherma non è una vetrina pazzesca mai, nemmeno la scherma per i normodotati, figuriamoci la scherma per chi evidentemente…» è stato consiserato «grave, offensivo, discriminatorio e molto altro» . Più grave ancora, per il segretario comunale della lega, Devid Maggiora, che neppure il suo assessore allo Sport si sia dissociato.

«L'assessore Marco Schenardi difenda l'immagine dello sport ternano dai beceri attacchi del sindaco Bandecchi» - suggerisce Maggiora. «Non sono solo le parole pronunciate da Bandecchi a stridere, ma anche il silenzio imbarazzante dell'assessore allo sport Schenardi, il quale, in virtù della carica istituzionale ricoperta, è chiamato a prendere una posizione di tutela dell'immagine e della storia dello sport locale.

Siamo curiosi di sapere se l'esponente della giunta di Alternativa Popolare intenda fare proprie le frasi pronunciate dal suo sindaco, oppure no».

«Vogliamo capire se a Terni si lavorerà solo ed esclusivamente per portare la Champion's League di calcio in un palazzetto coperto, questa la proposta assurda lanciata dal vicesindaco, o se ci sarà l'impegno per garantire spazi, visibilità, rispetto e attenzione verso tutte le discipline sportive, anche se Bandecchi non le reputa degne di considerazione. Invitiamo l'assessore Schenardi a procurare al suo sindaco il vasto elenco di discipline sportive che a Terni vantano numerosi praticanti, giovani e meno giovani, tra cui sono presenti anche sport di grande tradizione, tra cui la scherma. Auspichiamo, quindi, una presa di posizione dell'assessore comunale allo sport a tutela di tutte le discipline sportive che si svolgono sul territorio ternano e di quei praticanti, dilettanti o professionisti, che di certo non hanno apprezzato lo scarso interesse dimostrato da Bandecchi».