Terni. "Meet in Piediluco", associazioni unite per rendere più bello e pulito il lago

TERNI – Meet in Piediluco, il programma di Legambiente Umbria, delegazione Fai di Terni, Circolo canottieri, ha fatto strike. Un fine settimana di visite guidate e iniziative per la salvaguardia dell'ambiente che, dopo il debutto in occasione del 37esimo Memorial Paolo d'Aloja, torna in concomitanza con il II meeting nazionale di canottaggio . Un tour nel centro del paesino - con novità legate a Villa Manini e visita interna nella chiesa di San Francesco - raccolta rifiuti e dispenser per l’acqua per un polo nautico Paolo d’Aloja “plastic free”. A raccontare le bellezze di Piediluco ci ha pensato il narratore Fai Andrea Cristofari. Tra le varie iniziative anche mattina quella conosciuta con il titolo “Spiagge e fondali puliti” – a cura di Legambiente Umbria. Il progetto Meet in Piediluco, finanziato dalla fondazione Carit, ha l'obiettivo di promuovere le bellezze del borgo, incrementare l'attrattività turistica del territorio e valorizzare le gare di canottaggio. Il II Meeting Nazionale si è concluso con un gran numero di medaglie conquistate dall'Italia Team. Una festa sportiva per oltre mille atleti.