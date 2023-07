Matt Dillon: da Holliwood a Todi per il premio speciale all'Umbria Cinema Festival. Ospite anche Stefano Fresi

TODI - È atteso questa sera a Todi Matt Dillon, la grande star holliwoodiana che verrà premiata all’interno della terza edizione dell’Umbria Cinema Festival. Conosciuto per le sue prove attoriali in film di successo come “Giovani guerrieri” del 1979, “I ragazzi della 56ª strada” e “Rusty il selvaggio del 1983, “Drugstore Cowboy” del 1989, fino a “Crash - Contatto fisico” per cui è stato candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista, Dillon salirà sul palco di Piazza del Popolo per ricevere il Premio Speciale Umbria Cinema dopo un’intervista a cura di Boris Sollazzo. L’Umbria si conferma essere sempre più al centro della scena cinematografica internazionale e in questi giorni nel centro storico tuderte si respira aria da red carpet. Ieri grande successo di pubblico per la serata di gala con Edoardo Leo, vincitore del Premio Gigi Proietti, capace di far emozionare il pubblico raccontando del suo film dedicato al grande attore scomparso: «Gigi ci ha messo un po' ad accettare questo progetto - ha ammesso - detestava le celebrazioni. È stato entusiasmante ascoltare l’enorme stima nei suoi confronti da parte di tanti artisti, anche di chi non aveva lavorato con lui ma ne è stato comunque influenzato. Il mio grande rammarico è che lui non ha visto tutto il documentario, mi rimarrà per tutta la vita. Non sapevo che la mia intervista sarebbe stata la sua ultima. Io non l'ho fatto per me, ma come atto d'amore in quanto suo discepolo. Uno dei momenti più belli è stato quando sua moglie, dopo la visione del film, mi ha detto "a Gigi gli sarebbe piaciuto”». Dopo di lui sul palco anche Francesco Scianna, al quale è andato il Premio Miglior Serie TV per “A casa tutti bene”. Infine spazio a Daniele Luchetti, che ha regalato al pubblico l’anteprima del primo episodio del documentario “Raffa” dedicato a Raffaella Carrà, prossimamente su Disney+. Altro ospite applauditissimo è stato Rocco Papaleo, che ha regalato una performance irresistibile accompagnato sul palco dal pianista Arturo Valiante.

Anche la serata di oggi sarà ricca di ospiti straordinari, a partire da Stefano Fresi che il pubblico del grande schermo ha iniziato a conoscere con “Romanzo criminale” di Michele Placido prima di vederlo partecipare ad altre decine di film di successo. Sul palco salirà anche il giovane attore Giacomo Ferrara, che riceverà il Premio Città di Todi, mentre l’eclettico Andrea Perroni regalerà al pubblico un divertente monologo. Quest’ultimo è attualmente impegnato nella tournée del suo spettacolo “La fine del mondo”, che sta riscuotendo un grande successo in tutta Italia ma che al momento non prevede altre date in Umbria. Ad impreziosire l’evento ci sarà poi la musica della Gerardo Di Lella Pop Orchestra, tra le più acclamate formazioni italiane di questo tipo: «Proporremo un piccolo omaggio alle musiche da film - anticipa il Maestro Di Lella - con brani di Morricone, Rota e Ortolani.

Non mancherà però qualche sorpresa in chiave pop, che è poi una caratteristica di questa formazione. Nei nostri concerti, grazie alla mia particolare formazione che prevede al suo interno una vera e propria Big Band di sapore americano, possiamo adattarci a qualsiasi stile, da John William a brani popolari, dalla soundtrack di Profondo rosso fino a canzoni del repertorio classico partenopeo rilette in chiave jazz».

Intanto il secondo giorno dell’Umbria Cinema Festival prevede sin dalla mattina alcune proiezioni dei film in concorso, sempre nella sala del Nido dell’Aquila: “Mia” di Ivano De Matteo (alle 11), “Nostalgia” di Mario Martone (14.30), “La stranezza” di Roberto Andò (16.45) e “Stranizza d’amuri” di Beppe Fiorello (19). La serata di gala in Piazza del Popolo inizierà invece alle 21 e sarà condotta da Alessandra Viero. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito, con prenotazione obbligatoria per quello serale mentre l’ingresso alle proiezioni è libero.