Mark Kostabi a Terni: «Lascio la mia produzione dedicata a San Valentino in cioccolateria e completo il quadro iniziato nel 2020 durante un concerto»

TERNI - Mark Kostabi a Terni per San Valentino. Nella città degli innamorati, a cui ha donato quella scultura in bronzo (l’Abbraccio eterno) che si trova in largo Villa Glori, per completare l’opera iniziata durante un concerto con Tony Esposito a febbraio 2020. Un quadro che aveva programmato di ultimare pochi mesi dopo ma che, dovendo arrivare in Italia dagli Stati Uniti in aereo e considerate le limitazioni ai voli imposte dalle misure di contenimento del Covid19 - era l’anno sciagurato della pandemia - rimase incompiuto. Così, su invito di Luca Calvani, il cioccolatiere all’angolo tra corso Vecchio e via del Tribunale che organizza concerti sotto la scalinata del Verdi, Mark Kostabi riprende in mano quel quadro per finire finalmente l’opera. Al Briccialdi, accompagnato dagli allievi del conservatorio, si esibirà in un live painting lunedì 12 alle 18. «Tornare nella città che mi ha eletto ambasciatore del messaggio di San Valentino nel mondo è sempre una grande emozione». L’artista statunitense lascia anche 12 delle sue opere prime in cioccolateria: «Le mie ultime produzioni dedicate all’amore». Calvani le espone tutte e chiama a raccolta i commercianti di via perché mettano in vetrina i multipli di Kostabi. Aderiscono tutti e la mostra diffusa ha inizio. Nelle 35 attività commerciali che insistono su corso Vecchio e su via del Tribunale le opere sono già state collocate e rimarranno esposte fino al 10 marzo. Il percorso - corso Vecchio e via del Tribunale – non nasce per caso: «La mostra vuole collegare il Verdi all’Abbraccio eterno. Dalla via del teatro comunale si allunga Mark fino a largo Villa Glori, dove si trova la scultura di Kostabi».

