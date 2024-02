Con "San Valentino Jazz" torna la musica di qualità nei locali di Terni

TERNI – Torna San Valentino Jazz. Torna la rassegna di concerti promossa da Confartigianato imprese Terni con il contributo di diversi sponsor e il patrocinio del Comune di Terni, organizzata da Fabrizio Zampetti con la direzione artistica di Alessandro Bravo. Undici appuntamenti, dall’8 al 18 febbraio all’interno di locali della città. E la street parade. Nei pomeriggi dell’8 e del 14 febbraio la Terni Jazz Orchestra si esibirà per la vie del centro.

Il concerto inaugurale (Bravo – Spinetti) giovedì 8 alle 21 al Bogart cafè di via Fratini. La street band, in “marcia” già dalle ore 17,30 guiderà il pubblico nei locali che ospitano il festival (“Bogart”, “La Cruda”, “Pazzaglia”, “Bloom”, “Rendez Vous”, “Caffè del Corso”, “Cacio e Pepe” e “Carletti”): partendo da via Cavour i musicisti attraverseranno piazza della Repubblica per poi percorrere corso Vecchio, via Mancini, corso Tacito, piazza Tacito e viale della Stazione per poi tornare in direzione piazza San Francesco, via Fratini e via Cavour.

«Il festival San Valentino Jazz nasce per ricordare l’amore che Terni ha sempre avuto per la musica jazz», sottolinea Fabrizio Zampetti. Un storia lunghissima che parte dagli anni Settanta, con le prime due edizioni di Umbria jazz, con i concerti in piazza Europa e nel parco di Villalago. Storia che è poi proseguita con il Blues Island, con la Jazz University e con i concerti nei locali del Circuito dei club. «Ogni anno San Valentino jazz ha un filo conduttore diverso.

Quest’anno è la voce. La voce c’è sempre – spiega Zampetti - è la regina dei concerti, intorno alla voce ruotano poi i diversi strumenti. Questo sarà soprattutto l’anno del basso e contrabbasso», evidenzia Alessandro Bravo, 49 anni, docente di pianoforte jazz al Morlacchi. «L’altra caratterizzazione del festival – aggiunge Bravo – è quella di mettere insieme ospiti di livello nazionale o internazionale a musicisti o gruppi locali che si stanno facendo valere». Lo stesso Alessandro Bravo si esibirà all’interno della rassegna in diversi concerti. A quello d’esordio di giovedì Bravo suonerà insieme a Ferruccio Spinetti, uno dei migliori contrabbassisti d’Italia e d’Europa, nonché contrabbassista degli Avion travel. La serata prevede un repertorio di jazz contemporaneo ma anche musica pop nonché musica da film. Nelle serate del 13 e il 14 febbraio verranno a Terni, concerti al Rendez vous, due star internazionali, due cantanti: Durga, una cantante afroamericana che da qualche anno vive a Roma e che è stata una delle tre coriste dell’ultimo tour del gruppo iniziale dei Pink Floyd; nel repertorio della serata soprattutto musica jazz degli anni Sessanta. Il 14 febbraio si esibirà Sivan Arbel, giovanissima cantante di New York che sarà accompagnata al piano da Alessandro Bravo. «E Sivan Arbel – fa notare il direttore artistico – è considerata una delle giovani più promettenti nel campo del jazz. Voglio sottolineare che è il suo primo festival in Italia. Ospite della serata sarà Stefano “Cocco” Cantini, uno dei maggiori esperti mondiali del sax tenore».