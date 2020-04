Terni, messaggi d'amore sulla statua degli innamorati di Kostabi: «Torneremo ad abbracciarci»

L’abbraccio di Mark Kostabi, la scultura che si trova a Largo Villa Glori, meta di tante persone che, prima della pandemia, li si incontravano ogni giorno, ha fatto venire nostalgia di un contatto umano a Eugenio e Marco, i due hanno, forse due bambini, voluto scrivere un messaggio di speranza che hanno regalato a tutti i ternani fissandolo con il nastro adesivo da pacchi al basamento della statua.

L’abbraccio di Kostabi si è trasformato in statua parlante, un Pasquino ternano, un luogo deputato per dar sfogo ai propri timori, malcontenti o speranze come in questo caso del messaggio di Eugenio e Marco.

I due hanno preso un foglio bianco su cui hanno scritto a penna, niente computer e stampante, hanno iniziato rifacendosi a Dante uscimmo a riveder le stelle si legge sulla prima riga del loro messaggio e poi guidati da un filo di ottimismo, hanno dato sfogo alla fantasia: “Torneremo ad abbracciarci e danzeremo col vento caldo d’estate. A presto”, si legge nel testo.

Forse consegnare alla città un foglio con su scritto solo questo messaggio deve essere sembrato poca cosa a Eugenio e Marco che, per abbellire il loro lavoro, hanno disseminato il foglio con disegni che ricordano tante piccole stelle.

