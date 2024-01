Lunedì 29 Gennaio 2024, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 09:22

Seconda uscita social da candidata sindaca di Margherita Scoccia. Dopo quella natalizia, ieri l’assessore all’Urbanistica di FdI, indicata dalla coalizione di centrodestra e civici, è entrata nel merito della sfida che l’attende. Un’uscita che arriva a poche ore dall’accordo anche con Progetto Perugia. L’intervento è affidato a un post su Facebook. «Siamo pronti per scrivere questa nuova pagina ed è ormai certo che a farlo saremo tutti insieme» sottolinea Margherita Scoccia. «Abbiamo disegnato un perimetro ampio di sostegno e fiducia, nel quale hanno trovato spazio tutte le forze del centro destra, i tre partiti principali (FdI, Lega e Forza Italia, ndr) ma anche le forze civiche (Progetto Perugia, Perugia Civica e Andrea Fora ndr), unitamente a porzioni importanti di società civile» spiega Scoccia. «Una coalizione ampia e aperta al confronto - aggiunge -, ove possano confluire tutte le persone di buona volontà che hanno nel cuore e a cuore questa città. Perugia è il luogo in cui ogni mattina spalanco gli occhi alla bellezza, è la casa dei miei figli, ed anche quella dei miei amici, quella di ogni cittadino che si riconosce in questa comunità. È quindi un privilegio enorme poter affrontare questa sfida, ma al contempo è anche la più grande delle responsabilità, inutile scrivere che ne sento tutto il peso, anche se so che non sono sola. In questo viaggio mi accompagnano persone che in questi anni sono state un punto di riferimento importante e prezioso per i cittadini, a partire da Andrea Romizi, un sindaco amato e stimato, che ha saputo tradurre in umanità e ascolto ogni sua azione. È su quel solco che vorrei tracciare il futuro della città, di cui ho colto ogni cambiamento sociale e culturale, e nondimeno ogni sua fragilità. E con la forza di energie nuove e un rinnovato ottimismo, provare a fare ancora e di più, senza mai perdere di vista che ogni cosa che facciamo ha un impatto nelle vite degli altri».

Intanto il Pd si appresta a gestire il dopo Sauro Cristofani. Le dimissioni del segretario cittadino, hanno sancito una spaccatura nel partito. Adesso la palla passa nella mani del segretario regionale Tommaso Bori. Da quello che filtra l’intenzione sarebbe non di arrivare a un nuovo segretario tramite l’assemblea, ma a un commissariamento (spunta l'ipotesi Bistocchi) che traghetti i dem fino a dopo le elezioni. Decisione e nome indicati al segretario regionale, dovranno essere ratificati dalla direzione regionale.

Domani la coalizione del campo largo andrà in delegazione da Vittoria Ferdinandi per chiederle di prendere in mano la sfida alla Scoccia e di candidarsi a sindaco per il centrosinistra, il sì è certo. In attesa dell’intesa con la Ferdinandi, i candidati sindaco annunciati sono oltre a Margherita Scoccia, Massimo Monni (Perugia merita), Giacomo Leonelli (Pensa Perugia), Davide Baiocco (Alternativa Popolare) e Leonardo Caponi (Partito Comunista).