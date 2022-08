Maltempo a Orvieto. Bomba d'acqua nel centro storico, alberi caduti, smottamenti e rialzi nel manto stradale

Tanti i danni provocati dal maltempo nel centro storico di Orvieto. La bomba d'acqua che si è abbattuta su Orvieto, e sulle frazioni a valle della rupe, nel pomeriggio di lunedì 8 agosto, in meno di 15 minuti ha causato ingenti danni.

Protezione civile, operai del Centro Servizi Manutentivi e personale della polizia locale di Orvieto stanno effettuando le verifiche su tutto il territorio comunale dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuto sulla zona.

APPROFONDIMENTI CAMBIAMENTO CLIMATICO Maltempo a Orvieto. Bomba d'acqua nel centro storico

La forte pioggia ha causato la caduta di alcuni rami nelle frazioni intorno alla rupe e l'allagamento delle strade nel centro storico. In particolare lungo corso Cavour si sono verificati dei distacchi del selciato nella zona di piazza Sant'Angelo. Allagamenti anche al cimitero civico mentre fango e terriccio hanno invaso la carreggiata in strada delle Conce.

Crollato e subito messo in sicurezza una parte del muro nei pressi del monumento ai Caduti in piazza Cahen. A causare il cedimento - spiega una nota del comune - la mole di acqua arrivata da via Postierla dove in alcuni tratti l’eccessivo carico sul sistema fognario ha provocato il rigonfiamento del manto stradale.

Nel pomeriggio è stato chiuso temporaneamente il pozzo di San Patrizio dove l'acqua è entrata copiosa e il maltempo ha provocato l'interruzione della corrente elettrica.

Cantine allagate, appartamenti a piano terra e garage. Tante le richieste di intervento per i Vigili del Fuoco.