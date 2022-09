Lugnano in Teverina, "Dardo dei borghi". Via alla sfida fra arcieri dei Borghi più belli d’Italia. L'avversario è Malatesta di Montone

Torna a Lugnano in Teverina “Il dardo dei borghi”, la sfida fra arcieri dei Borghi più belli d’Italia in Umbria che oggi animerà il centro storico del paese. Dopo la prima edizione del 2021, nella quale il gruppo Arcieri Terra de Lugnano aveva sfidato quelli di Bevagna, quest'anno gli archi del gruppo locale incrocerano quelli degli Arcieri Malatesta di Montone. «Un'iniziativa -spiega il sindaco di Lugnano Gianluca Filiberti- organizzata per incentivare lo scambio culturale e la conoscenza della storia nella rete dei Borghi più Belli d’Italia in Umbria».

Altra iniziativa in programma per oggi è "Borghi in scooter, memorial Pietro Pezzettoni". Un evento organizzato dall’associazione Grifo d’Italia che nel suo tour sta toccando i Borghi più Belli dell’Umbria e oggi farà tappa a Lugnano. «Un'occasione - dice il vice sindaco Alessandro Dimiziani- per ricordare un motociclista lugnanese recentemente scomparso, Pietro Pezzettoni, che ha partecipato sempre alle varie iniziative motoristiche del territorio».