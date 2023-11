Lugnano in Teverina, alla scoperta degli antichi mulini dell'amerino

LUGNANO IN TEVERINA Gli antichi mulini dell’amerino e le strutture agricole dismesse al centro del convegno "Lugnano comunità operosa nel territorio amerino". Un evento realizzato grazie alla sinergia fra comune di Amelia, comune di Lugnano in Teverina con il patrocinio dall'Aipai (Associazione italiana per il patrimonio archeologico industriale).

Focus sulla ricchezza del patrimonio industriale non più utilizzato in particolare nei comuni di Amelia, Giove, Penna in Teverina e Lugnano in Teverina.



«Numerose le strutture importanti sparse sul territorio - ha detto il vicesindaco di Lugnano Alessandro Dimiziani - che hanno rappresentato il motore dell'economia agricola nel XIX secolo e che andrebbero conosciute, studiate e conservate perché sono parte della memoria storica locale e potrebbero essere anche un’ulteriore promozione culturale e turistica».