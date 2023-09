Amelia, degustazioni e incontri con le eccellenze agroalimentari. E' la prima edizione di Amerino Tipico Festival

AMELIA Due giorni di esperienze alla scoperta delle tipicità, qualità e valori dei paesaggi del territorio amerino. Undici borghi medievali - Amelia, Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Penna in Teverina - che hanno deciso di unirsi per dare vita ad un evento multisensoriale portando i visitatori ad ammirare paesaggi mozzafiato, sulle tracce delle eccellenti produzioni enogastronomiche tra chiostri, monasteri e sale affrescate.

Rajo, Fava Cottòra, Grechetto, Ciliegiolo, fichi Bianchella sono alcuni dei prodotti che costituiscono l'anima e la storia del territorio e che saranno il file rouge del racconto delle bellezze ed eccellenze del territorio, narrato anche attraverso nuovi linguaggi, performance teatrali, esposizioni fotografiche, incontri a tema.

Programma

A dare il via all’Amerino Tipico Festival, sabato 23 settembre, una serie di incontri tematici e di approfondimento sui prodotti tipici, la biodiversità e il paesaggio, la premiazione dei vincitori del concorso fotografico #PaesaggioAmerinoTipico, a cui seguiranno una serie di esperienze di degustazione guidata, che si terranno presso le sale del museo civico archeologico e pinacoteca Edilberto Rosa di Amelia (Olio extra vergine di oliva, dop Colli Amerini e monocultivar Rajo; di salumi Amerini; di tartufo; di formaggi e di vini autoctoni e frutti antichi).

Domenica 24 settembre.

Sono in programma una serie di tour del vino, dell’olio, dei sapori e di teatro guidati da percorrere in navetta, che dal centro storico di Amelia porteranno a conoscere i produttori nei loro luoghi di lavoro.

Il tour del vino attraverserà i territori di Amelia, Lugnano in Teverina, Giove e Montecastrilli; il tour dell’Olio extra vergine di oliva attraverserà i territori di Amelia, Lugnano in Teverina e Montecchio; il tour dei sapori attraverserà i territori di Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Guardea, Penna in Teverina e Montecastrilli.

A fare da cornice alle esperienze di degustazione e visita saranno i momenti di performance teatrale e musicale, tra cui “Andante”, uno spettacolo in cammino nella natura di Faber Teater, per la prima volta ad Amelia, dove il canto e il tempo musicale permetteranno di entrare in contatto con il paesaggio e le comunità del territorio amerino.



A chiudere la due giorni di “Amerino Tipico Festival” il concerto in barriccaia presso la cantina le Poggette con il violoncellista Andrea Rellini.