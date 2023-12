Sfregiata al volto con l'acido lanciato dal marito, donna ricoverata in ospedale: choc ad Agrigento

Ancora una vittima. Una donna è stata portata in ospedale, al «San Giovanni di Dio» di Agrigento, dopo essere stata sfregiata al volto con dell'acido lanciato dal marito. È accaduto in via Tiepolo a Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino, dove è un susseguirsi di pattuglie della polizia di Stato.

La ferita è stata portata, con ambulanza del 118, al pronto soccorso. Anche il coniuge è rimasto ustionato, a quanto pare, alle mani ed è stato trasferito all'ospedale «San Giacomo d'Altopasso» di Licata.