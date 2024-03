Lettere anonime: «Sciolgo i tuoi figli nell'acido». Condannato imprenditore

Ha inviato numerose lettere anonime dai toni decisamente diffamatori ad una serie di destinatari contro un imprenditore teramano, ma è stato identificato dopo che l’uomo preso di mira lo ha denunciato. Si tratta di un 55enne residente lungo la costa teramana, R.G., che l’altro giorno ha patteggiato 1 anno e 2 mesi di reclusione per stalking e diffamazione.

Una vicenda andata avanti per quasi un anno, da giugno del 2022 a maggio del 2023, con l’imprenditore teramano che si è visto arrivare quelle lettere anonime al suo indirizzo e-mail, al suo gommista, al suo bar, sul posto di lavoro e alla scuola dei figli. Le indagini svolte dagli inquirenti in realtà non sono riuscite a risalire al motivo di tanto astio, perché se in alcuni casi il 55enne autore di quelle lettere faceva riferimento a contenuti sessuali per screditare l’imprenditore, in altre missive è arrivato a minacciare i suoi familiari: «Stai attento o tu in prima persona o qualcuno della tua famiglia si farà molto male, ti pentirai di essere nato. Non fare il furbo o qualcuno della famiglia passerà seri guai. I tuoi figli saranno sciolti nell’acido».. Minacce che hanno provocato un timore reale per la propria incolumità e quella dei prossimi congiunti tanto da far scattare il reato di stalking.