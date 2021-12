Ladri portano via i faretti dell'illuminazione ed il Castello diventa buio Gli abitanti fanno appello all'Asm

PIEDILUCO Si tratta di un atto vandalico o forse di qualcosa di più: un ladro di fari che ha cominciato l’opera di distruzione della “luce” per poi prendere con calma il materiale per illuminazione, posizionato lassù in alto dallAsm per illuminare di sera il maestoso castello e la torre degli Albornoz di Piediluco. Del fatto se ne accorto un signore che ama, con qualsiasi tempo, mettersi in sella alla sua bici e fare lunghe passeggiate. «Proprio così- conferma - hanno mandato in frantumi il vetro di protezione dei faretti che si triovano al loro interno. Probabilmente si tratta del primo lavoro, in modo di rendere, in seguito, più agevole l'operazione, staccando i faretti che illuminano la Rocca» . Ed adesso il vecchio maniero che sovrasta l’antico borgo non è più illuminato ricadendo nel buio più assoluto, quando, invece, rappresentava da lontano un qualcosa di misterioso che non mancava di sorprendere i turisti. Il ladro si presume che abbia appena cominciato l' opera di smontaggio infrangendo il vetro, per poi arrivare, anche tenuto conto del cattivo tempo, quindi che in giro c'è poca gente, di portarsi l'intera batteria di faretti. Comunque sia il danno è già stato fatto e bisognerà correre ai ripari prima che arrivi l'estate. Quella illuminazione non è stata mai fortunata. Ha avuto sempre dei problemi ed anche coloro che, e non sono pochi, che non l’hanno mai vista di buon occhio. Anche negli anni passati hanno fatto razzia di cavi elettrici ed altro, hanno pure, tanto per il gusto di farlo, fracassato le cassettine plastificare contenente i contatori della corrente elettrica. Ed adesso sarà proprio un problema poter intervenire in modo tempestivo. «Spero tanto- conclude chi ha scoperto il danno- che l’Asm intervenga, essendo sempre sensibile a questi problemi. Il vecchio maniero senza illuminazione di notte, ha perso il suo fascino ed anche la montagna sottostante».