E' il momento della linea verde. La rivoluzione della Ternana possono farla i giovani, con una rosa fatta di parecchi calciatori Under, che da quest'anno saranno i nati dal 2000 in poi. Ma questa linea, ad oggi, va costruita in modo sostanziale. Nella rosa attuale di prima squadra, infatti, i giocatori "millennial" sono rimasti in sette, due dei quali al rientro da prestiti. Ma tra questi, non tutti hanno al momento la certezza di restare. Un primo bel lavoro da fare per il nuovo amministratore unico Paolo Tagliavento, per il direttore sportivo Luca Leone e per mister Aurelio Andreazzoli che potrebbe essere annunciato a ore come allenatore per il 2023-2024. Quello dei giovani potrebbe essere uno dei punti dell'incontro nel quale Tagliavento e Leone sono pronti ad avviare le strategie per preparare la nuova stagione. Anche i nuovi innesti, stavolta, dovrebbero avere un'età media più bassa rispetto al passato e comprendere, per l'appunto, molti Under. E' la nuova strategia di Unicusano che intende contenere le spese. Ma - attenzione - contenere le spese non vuol dire passare dalle "mani bucate" alle proverbiali "nozze coi funghi". Si tratta, semplicemente, di spendere meno e bene. Le ambizioni della Ternana restano quelle di un campionato importante. Facendo un paragone con la rosa della passata stagione, gli Under, da poter schierare liberamente e fuori dalla lista bloccata, da 12 che erano, si sono quasi dimezzati. Non ci sono più i portieri Titas Krapikas e Tommaso Vitali, arrivati a fine contratto ma comunque non riproponibili come Under in quanto da quest'anno diventano Over e sarebbero dovuti andare in lista bloccata. Stesso discorso per Mamadou Coulibaly, pure lui classe 1999, tornato alla Salernitana per fine prestito. Tra fine prestito e fine rapporto, anche altri non ci sono più. I 7 dal primo luglio in rosa e sotto contratto potrebbero subite un'ulteriore scrematura. Niccolò Corrado, rivelazione della stagione conclusa un mese fa, non è ad oggi sicuro di restare, in quanto altri club gli hanno messo gli occhi addosso e l'inizio del calciomercato, il primo lugli,o potrebbe portare per lui qualche richiesta. C'è anche il giovane portiere Alessandro Morlupo, classe 2005, ma pare che la Ternana sia vicina a un accordo con il L'Aquila per mandarlo a giocare in prestito in Abruzzo. Riconferma non ancora scontata nemmeno per Gabriele Capanni, visto che l'attaccante pare piaccia al Pescara che vorrebbe provare a chiederlo alla Ternana. Gli altri quattro sono Salim Diakite, Leonardo Mazza, Pietro Rovaglia e Gabriele Onesti. Per il primo, però, considerato oggi un punto fermo dal quale ripartire, la lunga e state e il calciomercato potrebbero pure far spuntare qualche richiesta dalla serie A sulla quale ci sarebbe poi da vedere e da decidere. Allo stesso momento, però, sul mercato si cercheranno altri giovani, pescando tra quelli più bravi e promettenti. Con l'obiettivo di ritrovarsi in rosa dei nuovi Diakite e dei nuovi Corrado. D'altra parte, non è un caso se proprio questi due, nel 2022-2023, sono risultati i migliori rossoverdi per costanza e rendimento.