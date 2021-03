La Ternana non si ferma più: espugna Teramo calando il poker grazie ad un Falletti super

TERAMO - La Ternana non si fermerà più. A Teramo finisce 4 a 2 per i rossoverdi dopo una partita dai due volti. Nel primo tempo la gara è stata molto tattica. Nel secondo tempo segna subito Falletti e la gara si accende. Gli abruzzesi pareggiano con un tiro da fuori di Santoro, raddoppiando con Costa Ferreira bravo a respingere la parata di Iannarilli sulla conclusione di Bombagi. Poteva aprirsi un dramma invece la squadra dopo tre minuti di blackout riprende fiato pareggiando con Partipilo bravo a liberarsi in area dei difensori e calciare di destro. Poi arriva la fuga. Prima con Furlan,caparbio a rincorrere un pallone e fortunato nel spingerlo in porta e poi con Falletti che oblitera la doppietta.

Una grande Ternana che consolida il primato in classifica.

I complimenti vanno a Cristiano Lucarelli che nell'arco della partita, cambia addirittura quattro moduli, adattandoli alle varie fasi di gioco.

