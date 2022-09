La Ternana espugna il Parma in rimonta. In gol Coulibaly, Donnarumma e Corrado

PARMA - La Ternana incerottata, gioca male, passa in svantaggio, recupera finendo la partita in crescendo. A Parma i rossoverdi vincon 2 a 3 confemando di essere la bestia nera degli emiliani. Una partita durata cento minuti ricca di emozioni e colpi di scena.

Nel primo tempo la pressione della compagine allenata da Pecchia si concretizza al 15 con una rete di Delprato propiziata da un errore di Di Tacchio. Nella ripresa Lucarelli aggiunge un centrocampista, Agazzi, e trova subito il pareggio con Koulibaly imbeccato da Mantovani. Il tempo di esultare che il Parma torna in vantaggio con Inglese che capitalizza una serpentina in area di Vazquez. Poteva essere un colpo da ko ed invece la Ternana reagisce a conferma di non avere problemi mentali.

Da un traversone di Corrado, Romagnoli respinge sui piedi di Donnarumma che da rapace d'area insacca. Il Parma al contrario della Ternana va in panne e al 41', dopo un pallone difeso con i denti da Capanni, Palumbo serve l'assist per Corrado che elude il difensore e segna il primo gol tra i professionisti e soprattutto quello che regala i primi tre punti in trasferta alla squadra rossoverde.

PARMA-TERNANA 2-3

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Romagnoli, Circati (31′ st Balogh), Oosterwolde; Juric (14′ st Sohm), Estevez; Man, Vazquez, Mihaila (12′ pt Ansaldi, 31′ st Tutino); Inglese. A disp.: Chichizola, Corvi, Benedyczak, Bonny, W. Coulibaly, Camara, Valenti, Zagaritis. All. Pecchia

TERNANA (3-4-3): Iannarilli; Mantovani, Bogdan, Capuano; Diakitè (1′ st Agazzi), Di Tacchio, M. Coulibaly (30′ st Cassata), Corrado; Palumbo (43′ st Ghiringhelli), Donnarumma (37′ st Rovaglia), Moro (30′ st Capanni). A disp.: Kaprikas, Vitali, Celli, Martella, Mazzarani, Paghera, Spalluto. All. Lucarelli

ARBITRO: Paterna di Teramo

RETI: pt 15′ Delprato; st 3 M.Coulibaly, 6′ Inglese, 21′ Donnarumma, 41′ st Corrado

NOTE: Spettatori: 8.867 (di cui 278 della Ternana). Ammoniti: Diakitè, Capanni, Estevez per gioco falloso. Recupero tempo, pt 4’, st 5’. Effettuato il cooling break sia nel pt che nel st