Premio Bulgarelli: a Bologna premiati Ferguson e Greggi, a Buffon il premio alla carriera

Lewis Ferguson, capitano del Bologna e Giada Greggi, centrocampista della Roma Femminile hanno ricevuto il Premio Bulgarelli per la stagione 2023-2024. Il riconoscimento, assegnato come sempre nella città delle Due Torri è intitolato alla memoria di Giacomo Bulgarelli, storico capitano rossoblu, guida del Bologna dello scudetto del 1964 e vincitore del campionato europeo del 1968 con la Nazionale. Premiati anche Simone Inzaghi come miglior allenatore per la Serie A maschile; Luis de la Fuente, miglior allenatore della Serie A femminile; Marco Guida miglior arbitro. A Gianluigi Buffon è andato il premio alla carriera. L’iniziativa promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori con il sostegno della Regione Emilia-Romagna è stata presieduta da Fabio Capello, amico di Giacomo Bulgarelli.

Lo scozzese Ferguson fermo per infortunio, è il primo giocatore del Bologna a ricevere il prestigioso riconoscimento come miglior mezzala della stagione 2023/2024. «Abbiamo fatto una stagione fantastica - ha detto il capitano del Bologna presentatosi in stampelle - ma non è ancora finita. Bulgarelli è stato un grandissimo giocatore, uno dei più importanti nella storia del calcio italiano, un idolo per me e per tutta la squadra». Fabio Capello consegnando il Premio a Ferguson lo ha così elogiato: «Un centrocampista di alto livello, completo, molto simile a Giacomo Bulgarelli».

Parlando con i giornalisti, Simone Inzaghi ha spiegato: «È giusto condividere questo premio con i miei calciatori, la società, i tifosi, insomma con tutto il mondo Inter». E sul ventesimo tricolore nerazzurro ha aggiunto: «L’ho definito lo scudetto della gioia perché sappiamo di aver fatto felici milioni di interisti che aspettavano tanto questa seconda stella.

La mia squadra da tre anni gioca con un determinato sistema che ci ha permesso di vincere sei titoli e disputare una finale di Champions».

Da parte del tecnico piacentino un pensiero al futuro: «Nel calcio non bisogna mai fermarsi, anzi bisogna migliorarsi. Ho alle spalle una società importante che si sta già muovendo per regalare altre soddisfazioni ai nostri tifosi». Infine il pensiero di Inzaghi sulla Champions che verrà:» La nuova formula sarà emozionante per tutti quanti».

Arrigo Sacchi ha consegnato il premio al tecnico interista ed ha poi spiegato: «Sono molto contento che Simone stia facendo questo tipo di percorso. Qualche volta l’ho bastonato ma ho sempre cercato di spingerlo. È un ragazzo d’oro, diventato adesso uno stratega».

Il capo delegazione della Nazionale Gigi Buffon ai microfoni di Sky ha parlato così dell'ex compagno di squadra Daniele De Rossi: «Non sono rimasto stupito dall'uomo, ero sicuro della sua empatia in certi contesti, soprattutto a Roma. Se c'è una cosa che invece mi ha sorpreso è stata la finezza di alcune letture tattiche, come è capace di far esprimere la sua squadra e in che condizione ha messo i singoli giocatori per farli esaltare. Sicuramente merita tutti i grandissimi riconoscimenti che sta avendo».