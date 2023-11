Mercoledì 22 Novembre 2023, 07:16

PERUGIA - Nuovo turno infrasettimanale per la Sir Susa Vim Perugia che questa sera, in anticipo rispetto al calendario originario, ospita al PalaBarton la Pallavolo Padova. Fischio di inizio alle 20,30 (accesso del pubblico dalle 19) per la sfida valida per il nono turno di andata di Superlega, originariamente in programma per il 10 dicembre. La partita è stata anticipata per la partecipazione al Mondiale per Club in India da parte dei Block Devils.

Quello di oggi sarà il confronto numero ventisei nella massima categoria tra i Block Devils ed il sodalizio veneto, che finora si è imposto solo in quattro occasioni. La classifica è molto diversa: i bianconeri sono secondi a un punto dalla vetta, con una tabella di marcia fatta di 5 vittorie e una sola sconfitta, mentre gli ospiti sono indietro in graduatoria, settimi a 7 punti, ma sono stati capaci di inanellare ottime prestazioni. Entrambe le squadre si presentano all’appuntamento con il morale alto. Domenica gli uomini di Angelo Lorenzetti (con un passato sulla panchina di Padova) hanno centrato una super rimonta con Piacenza, proprio al PalaBarton, da 0-2 a 3-2. La formazione di Jacopo Cuttini nell’anticipo di sabato ha fatto suo il derby veneto con Verona chiudendo la pratica in quattro set davanti ai tifosi della Kioene Arena.

Sul fronte giocatori, per la prima volta torna in Umbria da avversario Julio Cesar Cardenas Morales, ex Block Devils. Possibile un suo ingresso in corso d’opera. Cuttini dovrebbe schierare al via Falaschi in regia, in diagonale con il portoricano ex Lube Gabi Garcia, il classe 2002 di scuola Treviso Crosato ed il nazionale olandese Plak in posto tre, il nazionale belga Desmet ed il figlio d’arte Gardini schiacciatori ricevitori con il nazionale tedesco Zenger in seconda linea. La Sir risponderà con ogni probabilità con il rodato 6+1 composto da Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Ancora a bordo campo Leon e Russo.

QUI BARTOCCINI Sempre oggi, ma in Serie A2 femminile girone A, sarà impegnata la capolista Bartoccini Fortinfissi Perugia. Le Black Angels al Palabarton alle 15,30 affronteranno la Tecnoteam Albese Volley Como, sesta forza del campionato con 12 punti. Sarà l’ultima sfida del girone d’andata. La Bartoccini, che adeso ha 22 punti, vuole fare il giro di boa con in tasca la nona vittoria su altrettante gare che certificherebbe il mantenimento del primo posto in classifica.