Domenica 7 Gennaio 2024, 09:16

Archiviata al meglio la pratica dei quarti di Coppa Italia, un secco 3-0 contro Modena e pass messo in tasca, la Sir Susa Vim Perugia si rituffa negli impegni di campionato. Oggi alle 18,15 secondo turno del girone di ritorno di Superlega contro un’altra protagonista dei Quarti, la Mint Vero Volley Monza. La squadra di coach Eccheli ha sbarrato la strada alla Lube Civitanova, conquistando la sua prima qualificazione alla Final FOur della competizione tricolore. Un colpo che ha caricato Maar e compagni, pronti a fare la voce grossa oggi al PalaBarton.

LE FORMAZIONI

Poche ore a disposizione di coach Lorenzetti e del suo staff per preparare la sfida, con la necessità oltretutto di spostare l’allenamento di ieri dal PalaBarton, occupato per l’evento della befana sui pattini, al PalaSir di Santa Maria degli Angeli. Le ultime scelte in fatto di formazione di avvio saranno prese stamani dopo la rifinitura. Non è da escludere un po’ di rotazione per consentire di giocatori più utilizzati di riprendere fiato. È comunque ipotizzabile un 6+1 con Giannelli in regia, Herrera in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Insomma, la formazione al momento consolidata. Anche Monza, che arriva come Perugia dall’infrasettimanale di Coppa Italia, potrebbe cambiare qualche pedina in corso d’opera. Possibile formazione di partenza con Cachopa in regia, Szwarc opposto, Galassi e Di Martino al centro della rete, Takahashi e Maar in posto quattro e Gaggini a guidare la seconda linea.

I COMMENTI

«La partita contro Monza sarà un match di altissimo livello, contro una squadra che ha numeri alti e che sta giocando veramente bene». Così Simone Giannelli, anima del gioco bianconero, parla della sfida che attende oggi i Block Devils, attuali secondi della classe con 28 punti, tre in meno della capolista Trento e 8 in più di Monza, sesta forza della classe. Per il libero Alessandro Toscani, Monza «è un’ottima squadra e lo abbiamo visto anche in settimana nella loro vittoria con Civitanova». Entrando nel merito, aggiunge che «giocano bene e di squadra, sono ottimi in difesa ed in fase break. Noi dovremo cercare di sfruttare il fattore campo e di metterli sotto pressione per provare a portare a casa il risultato sapendo che avremo il supporto importante dei nostri tifosi». Da parte sua la Sir avrà anche il fattore campo: «Giocare a Perugia è diverso, il nostro pubblico ci dà una carica ed una spinta incredibili, personalmente non mi sono ancora abituato, per me ogni volta è una grande emozione».

PIANETA TIFOSI

La gara di oggi, il confronto numero 32 fra le due squadre (con 24 successi della Sir), sarà trasmessa in diretta su Rai Spor (canale 58) e in streaming sulla piattaforma Volleyballworld.tv. Per chi sarà al palazzetto, porte aperte dalle 16,15. Accesso del pubblico dai varchi A2, A3, B1, B2, D2 e D3. Biglietteria (ingresso B3) aperta a partire dalle 14,30.