Giovedì 16 Novembre 2023, 08:18

PERUGIA - Altri tre punti in cassaforte per la Sir Susa Vim Perugia che ieri ha battuto a domicilio la Gioiella Prisma Taranto 3-1 (parziali 20-25, 20-25, 25-20, 14-25). Tre punti importanti che proiettano la Sir a quota 13. La trasferta è iniziata in quinta per Perugia che per due set ha dettato le regole del gioco. Nel terzo parziale Taranto alza i giri al servizio, mentre nella metà campo bianconera pesano troppi errori, di cui ben 8 in attacco. La quarta frazione è quella della riscossa: Perugia prende subito in mano il gioco ed arriva al traguardo a braccia alzate. Sono stati attacco e muro i fondamentali vincenti. Il 54% di squadra sotto rete (contro il 39% della formazione pugliese) sposta l’ago della bilancia verso la squadra di coach Lorenzetti al pari dei 15 muri vincenti contro i 4 dei padroni di casa. Mvp è stato lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi, autore di 17 punti. «Ci portiamo a casa tre punti importanti per la qualificazione alla Coppa Italia», ha detto a fine gara coach Lorenzetti, soddisfatto dell’approccio e della pronta ripresa dopo il terzo set.

LA PARTITA Perugia parte subito forte con gli attacchi dei centrali e di Semeniuk. Taranto sbaglia al servizio, dove però è puntuale l’ex Lanza 6-8. La Sir allunga (10-13) con Ben Tara e la carica delle bocche di fuoco Semaniulk e Plotnytskyi (15-17). Taranto sta al passo ma si schianta sul muro bianconero (18-22). La chiude Plotnysky: 20-25.

Cambio campo ancora con la Sir in spolvero (8-11). Russell si sblocca in battuta (11-13), ma non basta a Taranto per agganciare (12-14 e 15-18). Ben Tara batte in rete, ma la Sir è lanciata verso il raddoppio firmato da Flavio con un ace (20-25).

Il terzo set vede la reazione di Taranto con un buon Jendryk (5-3). Flavio recupera subito ma poi sbaglia e la Prisma allunga: Russell firma il 13-7. Fa bene anche Jendryk in primo tempo (15-9). Herrera, subentrato a Ben Tara, firma il 17-14 ma Gutierrez non ci sta (21-17). Con una palla out di Semeniuk, Taranto accorcia (25-20). Perugia ora non ci sta a rallentare ancora e alza l’asticella: 4-8. Semeniuk spinge in attacco 5-10, 2 ace di Herrera. Lanza sbaglia la battuta e Perugia prende il largo. Il muro fa la differenza sugli attacchi di Gutierrez (10-18 e 14-22). Perugia vince 3-1 (13-25).

Taranto: Trinidad De Haro, Gutierrez 14, Gargiulo 1, Russell 13, Lanza 11, Jendryk 5, Alletti 2, Luzzi (L), Rizzo (L), Sala, Bonacchi. N.E.: Ekstrand, Paglialunga, Raffaelli. All.: Mastrangelo.

Perugia: Giannelli 5, Plotnytskyi 17, Flavio 13, Ben Tara 8, Semeniuk 14, Solé 6, Toscani (L), Held 1, Herrera 7, Colaci (L), Ropret. N.E.: Candellaro, Leon, Russo. All.: Lorenzetti.

Arbitri: Zanussi, Cavalieri.

NOTE - durata set: 29', 29', 28', 24'; tot: 110'.