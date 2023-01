La Reggina in rimonta sconfigge la Ternana. Al gol di Pettinari risponde una doppietta di Fabbian. Andreazzoli: «Non sono soddisfatto»

REGGIO CALABRIA - Un passo avanti uno indietro. A Reggio Calabria la Ternana esce sconfitta per 2 a 1. E pensare che era passata in vantaggio grazie ad un gol di Pettinari bravo al 29' ad infilare la porta di Contini con un colpo di testa da posizione impossibile. Il tempo di festeggiare che la formazione di Pippo Inzaghi trova il pareggio con Fabbian su cui nulla può Iannarilli che invece era stato bravo su Rivas e Gori. In precedenza, però, Pettinari aveva sbagliato un tiro a tu per tu col portiere avversario.

Nella ripresa Andreazzoli lascia nello spogliatoio Falletti sostituendolo con Coulibaly. La Ternana non tira mai in porta subendo prima il gol di Canotto, annullato per fuorigioco, poi quello di Fabbian che calcia indisturbato a seguito di calcio d'angolo.

L'attenuante per i rossoverdi è il numero di assenti. L'aggravante gli sbagli sotto porta. «Non sono soddisfatto -dichiara nel post partita l'allenatore Aurelio Andreazzoli- potevamo fare di più»

REGGINA-TERNANA 2-1

REGGINA (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara (30′ st Giraudo); Fabbian, Majer (30′ st Crisetig), Hernani (39′ st Lombardi); Canotto (39′ st Liotti), Gori, Rivas (18′ st Cicerelli). A disp. Colombi, Aglietti, Loiacono, Bouah, Santander, Ricci, Camporese. All. Inzaghi

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Bogdan, Sørensen (35′ st Capanni), Mantovani; Diakité, Agazzi (35′ st Cassata), Di Tacchio, Corrado; Palumbo; Falletti (1′ st Coulibaly), Pettinari. A disp.: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Proietti, Paghera, Koffi, Martella. All. Andreazzoli

ARBITRO: Piccinini di Forlì

MARCATORI: pt 29′ Pettinari, 36′ Fabbian ; st 33′ Fabbian

NOTE: spettatori 8.445 di cui 61 ospiti. Ammoniti: Inzaghi, Di Chiara, Mejer, Sørensen, Cassata. Recupero pt 2', st 7'.