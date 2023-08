La Narnese tessera Marino Defendi, l'ex capitano delle Fere diventa rossoblu

Colpaccio della Narnese che si assicura le prestazioni di Marino Defendi. L'ex capitano della Ternana si allenava praticamente dall'inizio della preparazione con i ragazzi di mister Marco Sabatini. Ma sembrava una soluzione temporanea prima di una nuova possibile avventura vicino casa. Per Defendi si parlava infatti della possibilità di giocare come fuoriquota nell'Atalanta Under 23 che parteciperà al prossimo campionato di Lega Pro. Invece, dopo aver giocato l'amichevole con la Flaminia Civita Castellana, Defendi è stato tesserato ufficialmente dalla società del presidente Paolo Garofoli.

La nota del club rossoblu: «L'asd Narnese Calcio comunica con grande soddisfazione di aver tesserano l'ex capitano della Ternana Marino Defendi, classe '85, centrocampista ma in grado per la sua versatilità di interpretare diversi ruoli nei vari reparti. Professionista esemplare e stimato per lui parla il suo curriculum: 478 presenze nel calcio professionistico, in serie A con Atalanta e Lecce, in B con Chievo, la stessa Atalanta, Bari e Ternana, indossando la maglia rossoverde per 7 stagioni; 11° nella classifica delle presenze di tutti i tempi con 218 presenze complessive tra B, C e Coppa Italia. Il calciatore bergamasco ha sposato il progetto Narnese, facendo una scelta precisa pur avendo mercato tra i professionisti. La società ed i calciatori rossoblù sono lieti di accoglierlo, ritenendolo fondamentale per la crescita del gruppo e per ognuno a livello personale».



Per il direttore sportivo Gianluca Gambini: «Abbiamo dato a Marino, per me un grande amico, la possibilità di allenarsi quando era senza squadra.

Poi si è affezionato ai ragazzi, alla società, al magazziniere Donato e a tutto l'ambiente che ha saputo dimostrargli importanti valori. Per noi si è avverato un sogno, siamo orgogliosi di averlo tra le nostre fila».