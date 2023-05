La cooperazione coniuga economia e valori edificando il futuro, convegno a palazzo Gazzoli

Mercoledì 10 Maggio 2023, 19:01 - Ultimo aggiornamento: 23:17







Terni «Un’iniziativa di buona politica». Così il presidente di CoopSociale Actl Sandro Corsi ha presentato il convegno “Speranze, Comunità, Cooperazione. Economia civile, valori profondi, edificando futuro” che si è tenuto a palazzo Gazzoli. Un momento di confronto, di condivisione e visione del futuro, è stato detto, che ha visto la presenza, tra gli altri, di vari candidati sindaco. Sul futuro si è incentrato l’intervento del sindaco Leonardo Latini. «È compito di ciascuno di noi - ha detto - pensare a quello che lasceremo per le generazioni che verranno. Ovviamente il futuro non può essere edificato se non fondandolo su valori profondi che devono caratterizzare anche l'economia. Il senso della comunità ci impone di ritrovarci nell'interesse non soltanto di noi stessi ma nell'interesse superiore dell'edificazione del futuro e io credo che quando noi vogliamo andare oltre e cercare delle sintesi non possiamo che far riferimento anche a quella che è la nostra cartina di tornasole di ogni azione, soprattutto di un pubblico amministratore, che è la nostra Carta Costituzionale. Allora mi viene in mente l'articolo 45 che riconosce la funzione della cooperazione, funzione che è qualcosa senza fine di speculazione privata. È la prima volta che ovviamente veniva riconosciuta a livello di carta fondamentale come alternativa a quella che è l’impresa privata per creare sviluppo e ricchezza guardando ovviamente a quelle che sono gli aspetti sociali». La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha innanzitutto ringraziato i soci cooperatori «per lo straordinario impegno che hanno profuso in momenti molto complicati che abbiamo gestito». Poi ha evidenziato come «tutto ciò che oggi riguarda l'economia deve essere interpretato in chiave di sostenibilità a 360 gradi. La collaborazione e il confronto sono sempre essenziali per arrivare a degli obiettivi comuni che devono essere quelli del bene di tutta la comunità e sono convinta che quel futuro lo possiamo sicuramente verificare insieme». «L'economia è un qualcosa che dobbiamo andare a salvaguardare in ogni modo - ha affermato il vescovo della diocesi di Terni, Narni, Amelia Francesco Antonio Soddu - servendoci di tutto ciò che appartiene all'uomo, dalla politica alla finanza, una giusta finanza». Poi citando ‘gli eroi del futuro’ dell'enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco ha concluso: «Dio voglia che questi eroi stiano silenziosamente venendo alla luce nel cuore della nostra società. È quanto auguro alla nostra città e al nostro territorio, a partire da questo convegno».