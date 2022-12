HRCOFFEE: lo statuto della persona per il benessere, cooperazione e produttività

HRCOFFEE adotta lo Statuto della Persona, un protocollo per la valorizzazione di tutti gli stakeholder dell’azienda e per favorire benessere, produttività, coinvolgimento, crescita, inclusione e rispetto all’interno dell’ambiente di lavoro

HR-Tech Company HRCOFFEE è la prima startup italiana ad aver adottato lo Statuto della Persona. Un protocollo di nove punti, che sigla i valori chiave e le buone pratiche che guidano la metodologia di lavoro e il rapporto con tutti gli stakeholder dell’azienda.

Lavorare sul coinvolgimento e il benessere dei dipendenti, favorendo e stimolando l’interazione tra i collaboratori è sempre stata la mission di HRCOFFEE, la startup pugliese, specializzata nello sviluppo di software per il People Management e People Analytics, che ha sviluppato un nuovo modello di gestione del personale, che pone al centro le persone, con le proprie unicità e bisogni e consente loro di interagire con facilità. Per questo motivo, l’adozione dello Statuto della Persona vuole essere l’ennesima riprova dell’impegno e dell’attenzione che HRCOFFEE ha nei confronti della valorizzazione del capitale umano, rendendolo il protagonista dell’ecosistema in cui l’azienda opera.

“Con l’adozione dello Statuto della Persona vogliamo lanciare un messaggio positivo, essere d’esempio per altre realtà e sensibilizzare sull’importanza di porre al centro di ogni processo o decisione di business le persone che vivono l’azienda. Non è necessario essere una grande impresa per prendersi cura dei propri collaboratori. – ha commentato Maria Cesaria Giordano, CEO di HRCOFFEE – Il progredire dell’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sempre più pervasiva non devono farci dimenticare dell’importanza della valorizzazione del capitale umano, che non deve essere messo in secondo piano, perché le aziende sono fatte innanzitutto da persone, con proprie unicità e bisogni, che non devono mai essere trascurati.”

Lo Statuto della Persona è rivolto ai propri stakeholder (dipendenti, clienti, fornitori, partner e collaboratori), al fine di favorire la creazione di un ambiente di lavoro sereno, stimolante, coinvolgente e produttivo, grazie alla valorizzazione delle persone che interagiscono quotidianamente con l’impresa. Si struttura intorno a tre aspetti principali: benessere, cooperazione e produttività e ha l’obiettivo di tutelare l’operosità, la dignità sul lavoro, l’inclusività, l’assenza di pregiudizi, l’equilibrio vita-lavoro e l’attenzione al fattore umano. Un processo che vuole porre le basi di una nuova idea di sostenibilità aziendale che ha origine dai processi culturali.

Di seguito i nove valori riconosciuti dallo Statuto adottato da HRCOFFEE:

• Leadership: promozione di uno stile di comunicazione, azione e gestione del cliente e del personale che tenga conto non solo della strategia razionale, ma anche delle emozioni, dei sentimenti, dei bisogni e delle unicità degli individui coinvolti.

• Condivisione circolare: il lavoro svolto da ciascuno non è mai fine a sé stesso ma ogni attività deve necessariamente tenere conto della collaborazione con colleghi, fornitori e partner, dei desideri del cliente e del rispetto di sé stessi e degli altri.

• Inclusione: valorizzazione della diversità in tutte le sue forme: storie, attitudini, orientamenti religiosi, capacità fisiche, orientamenti politici o sessuali, generi ed etnie, senza nessun tipo di discriminazione o pregiudizio.

• Work-life balance: trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata è un elemento fondamentale per il benessere e la soddisfazione dei dipendenti. Questo il motivo per cui HRCOFFEE è la prima startup italiana ad aver acquisito la certificazione Family Audit: garanzia per ciascun membro del team dell’attuazione del diritto alla disconnessione e alla salvaguardia del rispetto per gli obiettivi professionali e personali garantendone sempre la reciproca realizzazione.

• Identità: è importante rispettare le unicità e le attitudini di ognuno, garantendo occasioni di arricchimento e di crescita delle competenze, al fine di valorizzare concretamente l’esperienza lavorativa di ciascuno.

• Sicurezza: il perseguimento degli obiettivi aziendali non deve mai essere realizzato a discapito della sicurezza dell’ambiente, del benessere psicofisico e dell’equilibrio tra vita e lavoro di ciascuna persona coinvolta nella nostra comunità lavorativa.

• Sostegno: il benessere psico-fisico delle persone che lavorano all’interno dell’azienda viene prima di tutto e, per questo, è importante sostenere i lavoratori anche nei momenti più difficili. A tal proposito, HRCOFFEE ha deciso di finanziare 5 incontri con figure professionali per il supporto emotivo di tutti i membri del team che si trovino in un momento di particolare difficoltà nella loro vita.

• Formazione continua: è un potente strumento per la valorizzazione, l’attrazione e la fidelizzazione dei talenti. Consente, inoltre, all’azienda di rimanere competitiva sul mercato e, per tale ragione, l’HR-Tech Company promuove due percorsi di formazione all’anno: la «Training Week» e la «Summer Week».

• Viaggio: qualsiasi progetto, innovazione o scoperta porta con sé un percorso che ha portato alla sua realizzazione ed è quindi importante riconoscerlo ed apprezzarlo al di là del risultato finale.

L'articolo HRCOFFEE: lo statuto della persona per il benessere, cooperazione e produttività proviene da WeWelfare.