Musica d'organo, l'Hermans festival torna in Valnerina

Terni - Hermans festival, quattro appuntamenti estivi per quattro location esclusive. Tornano in Valnerina i concerti organizzati dall'Accademia Hermans che da vent'anni richiamano soprattutto i turisti che d'estate affollano la vallata. Quali saranno le location? L'Abbazia di San Pietro in Valle, la piazza del borgo di Montefranco, l’Antico Convento di San Francesco e il teatro Valnerina di Arrone, da poco restaurato.

Il Festival aprirà i battenti il 18 agosto con un concerto nel chiostro dell’Abbazia di San Pietro in Valle di Ferentillo che vede protagonisti i giovani musicisti dell’Osfa Baroque Ensemble. Il 27 agosto, nella piazza Micheli di Montefranco, saranno ospiti del Festival i prestigiosi musicisti dell’Accademia del Ricercare. Particolare il concerto del 16 settembre ad Arrone, dove il clarinettista Claudio Mansutti insieme alla pianista Federica Repini presenteranno un interessante viaggio tra musica barocca, romantica e moderna. Il concerto finale del Festival del 23 settembre, ospitato all’Antico Convento di San Francesco di Arrone, vedrà protagonista l’Accademia Hermans, con i suoi solisti Lucia Casagrande Raffi (soprano), Fabio Ceccarelli (flauto traversiere) Fabio Ciofini (organo e direzione) in una nuova produzione dedicata interamente a Johann Sebastian Bach.