L’appello dell’opera pia pubblica assistenza: a Terni e provincia abbiamo bisogno di volontari

Terni- L’opera pia pubblica assistenza cerca volontari per portare avanti le tante attività che l’associazione

garantisce da oltre 130 anni a Terni e provincia.

“Il nostro appello è rivolto a giovani e adulti che desiderano impegnarsi nel sociale dedicando parte del proprio tempo libero all’attività di volontariato” dice il presidente di Oppa Terni, Francesco Abbate.

L’attività di volontario consiste in particolare nella guida di autovetture, pulmini e ambulanze.

La pubblica assistenza, con il coordinamento dalla centrale operativa 118 di Terni, collabora per il servizio ambulanza. A questo sono collegati il servizio di automedica e quello di protezione civile.

Il trasporto degli infermi ha caratterizzato la pubblica assistenza di Terni sin dalla nascita, ma oggi non è che una parte, pur importante, del lavoro che l’ente svolge ogni giorno.

Chi volesse dedicare una piccola parte del proprio tempo ad aiutare gli altri ha, all’interno della struttura, diverse possibilità.

L’opera pia riconoscerà a ciascuno dei volontari formazione specifica, rimborsi spese secondo la legge e la copertura assicurativa per ogni rischio, oltre alla facoltà di partecipare attivamente alla vita dell’associazione.

Gli interessati possono rivolgersi, entro il 29 febbraio, all’Oppa di Terni chiedendo un colloquio informativo per divenire volontario.

L’opera pia formerà i volontari con un corso gratuito tenuto da esperti sanitari nel settore del soccorso e del trattamento nel trasporto di persone malate o con disabilità.

