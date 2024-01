L’appello dell’associazione Bruna Vecchietti che sostiene le famiglie ternane in difficoltà

Terni- “Abbiamo bisogno di volontari per preparare i pacchi destinati alle famiglie in difficoltà che seguiamo, per accogliere le tante persone che si rivolgono alla nostra sede per chiedere aiuto”.

A lanciare l’appello è Anna Maria Vecchietti.

Nel 2010 ha fondato a Terni l’associazione Bruna Vecchietti odv, impegnata nel sostegno delle famiglie in difficoltà del territorio, nella raccolta di materiali riciclabili e quindi nel loro riutilizzo e in tante altre attività che vedono i volontari in prima linea per gestire emergenze che negli anni registrano un costante aumento.

“Un impegno importante per chi come noi ha messo a disposizione il proprio tempo ma che ha bisogno di “ricambio” - dice Anna maria Vecchietti - con persone che ci accompagnino con serietà e mettendo il volontariato in prima fila”.

Chi vuole unirsi ai volontari dell’associazione Bruna Vecchietti può recarsi nella sede di via Mentana 52/a, a Terni, il martedì e giovedì dalle 8 e 30 alle 12.

“Venite a conoscerci - è l’appello della presidente - e siamo certi che resterete con noi”.

