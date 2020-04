Auto nel fosso: Perugia, muore quarantenne di Ponte San Giovanni

Ultimo aggiornamento: 21:15

PERUGIA - Dramma nel primo pomeriggio di sabato a Ponte San Giovanni. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco, all'ambulanza del 118 e ai carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni, un uomo di 41 anni (D. N. le iniziali) è morto dopo essere rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente.Secondo quanto si apprende, l'auto che stava conducendo lungo via della Valtiera ha sbandato violentemente dopo essere finita contro un tombino di cemento finendo nel fosso sottostante. Immediata la richiesta d'aiuto e l'intervento dei soccorritori: i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre il giovane ancora vivo dalle lamiere dell'auto. Le sue condizioni però sono apparse immediatamente molto gravi: portato con la massima urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia, è morto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso.Ancora, come detto, da stabilire le cause dell'incidente dal momento che nessun'altra auto è rimasta coinvolta. Tra le ipotesi al vaglio degli agenti della polizia municipale anche quella di un malore. Rilievi anche sulla velocità Da quanto si apprende, l'uomo è residente proprio nella zona di Ponte San Giovanni.