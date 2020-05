Incidente sulla Ss 75 tra Foligno e Spello, veicolo urta mezzo di una impresa impegnata nello sfalcio del verde. Ecco cosa è accaduto

FOLIGNO Incidente sulla Ss 75 Centrale Umbra tra Capita Loreto e Spello. Per cause in fase di accertamento due mezzi sono entrati in collisione. Due le persone soccorso e condotte in ospedale con altrettante ambulanze del 118. Sul posto personale Anas, Polizia Stradale e vigili del fuoco con un poderoso spiegamento di uomini e mezzi. Il traffico, per consentire i soccorsi e le operazioni di rilievo ha subito stop e successivi rallentamenti. L’impatto è avvenuto lungo la direzione di marcia Spello-Foligno. Per permettere l’azione di soccorritori e forze dell’ordine il traffico in arrivo è stato deviato su viabilità secondaria. Sul punto l’Anas ha riferito che: “Per cause in corso di accertamento, un veicolo in transito ha urtato un mezzo d’opera di un’impresa impegnata in attività di sfalcio del verde per conto di Anas”. © RIPRODUZIONE RISERVATA