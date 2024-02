Ecco come si diventa manager di successo: a Milano il gotha dell'imprenditoria italiana

300 le persone che hanno preso parte all'incontro organizzato, nel capoluogo lombardo, da Universo Impresa. Sul palco, big della formazione come Gabriella Rania, Roberto Re e Alfio Bardolla, il Ceo di Panino Giusto Antonio Civita, il Founder di Satispay Dario Brignone, il Ceo di Remax Italia Dario Castiglia, il Ceo e Founder di FitActive Eduardo Montefusco e il socio fondatore di Spindox Paolo Costa, hanno spiegato come si realizzano imprese affermate.

Come realizzare un’impresa di successo e quali sono le skills che il mercato moderno richiede, sono alcuni dei segreti che i migliori imprenditori italiani hanno voluto trasmettere ad altri imprenditori, durante l’evento “L’arte dell’imprenditoria: strategie per elevare il tuo business verso l’eccellenza”, che si è svolto a Milano.

“Imparare dai migliori” è stata la filosofia alla base di una giornata di approfondimento nella quale i partecipanti hanno avuto l’opportunità di ascoltare e interagire con gli imprenditori che hanno trasformato le loro visioni in realtà tangibili. I formatori Gabriella Rania, Roberto Re e Alfio Bardolla, il Ceo di Panino Giusto Antonio Civita, il Founder di Satispay Dario Brignone, il Ceo di Remax Italia Dario Castiglia, il Ceo e Founder di FitActive Eduardo Montefusco, l'esperto in Franchising Fabio Pasquali e Simone Marietta Durelli, titolare di Ockham Group, erano solo alcuni dei manager di successo che, nel corso dell'incontro organizzato da Universo Impresa, hanno raccontato le loro storie imprenditoriali segnate da spirito di iniziativa, capacità e competenze. Un evento nel quale le strategie vincenti del fare impresa sono state trasmesse direttamente da chi ha raggiunto traguardi significativi nel mondo degli affari.

«Trasmettere il sapere, che è frutto di studio ed esperienza sul campo, ha dato la possibilità agli imprenditori presenti - spiega la coordinatrice dell'evento, Gabriella Rania - di conoscere le strategie e i segreti che portano al successo aziendale. Ma l'incontro non è servito solo a livello teorico ma anche pratico con sessioni di apprendimento calibrate e di sicuro interesse. Alcuni docenti di punta come Fabio Papa della Business School del Sole 24 ore, esperto di gestione di controllo, o come Valeria Toia, esperta di selezioni del personale con metodo scientifico, con approfondimenti sui loro temi di competenza, hanno spiegato come saper leggere i numeri in azienda per attuare scelte ponderate, di assumere in modo strategico senza perdere tempo e denaro, di affrontare questioni delicate come la negoziazione, il passaggio generazionale e le strategie d’impresa. L’ambiente imprenditoriale di oggi – spiega ancora la Rania - richiede competenze specifiche e aggiornate. Durante l’evento, sono state esplorate le skills essenziali che ogni imprenditore deve possedere per navigare con successo nel panorama attuale del business. Dai metodi innovativi di gestione aziendale agli strumenti digitali avanzati, i partecipanti acquisiranno conoscenze fondamentali per essere competitivi».

L’esperienza è stata immersiva e interattiva, con workshop pratici e sessioni di networking mirato, offrendo l’opportunità di mettere in pratica le competenze apprese e di creare connessioni preziose nel mondo degli affari. Ci sono stati anche tanti ospiti speciali tra i più influenti imprenditori italiani che hanno arricchito questa giornata di studi. Dalle conferenze mattutine ai workshop pomeridiani, ogni momento è stato disegnato per massimizzare al massimo l’apprendimento, migliorare le competenze e potenziare le strategie aziendali. «Abbiamo voluto ispirare tutti i partecipanti – conclude la Rania – spiegando loro l’arte dell’imprenditoria ed elevando il loro business verso l’eccellenza».