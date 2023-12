Cents, la start-up umbra che coniuga crescita di imprese e impatto positivo, ambientale e sociale, riceve finanziamenti per 1,15 milioni

TERNI Il Fondo Umbria ricerca e innovazione ha investito 1,15 milioni di euro in una realtà umbra giovane e innovativa, la startup “Cents”. I suoi cofondatori sono Riccardo Valobra e Alessio Mazzalupi, hanno ventiquattro anni, un trascorso in Bocconi e «tanta voglia di fare», e si sono avvalsi delle capacità tecnologiche di Claudio Cardinale, che li ha affiancati nell’impresa soprattutto sul lato ingegneristico-tecnologico. Con una visione etica e al passo coi tempi, hanno generato nel 2021 una piattaforma che permette alle aziende di fare donazioni grazie alle transazioni a un progetto benefico, arrotondando l’importo della spesa effettuata che viene versato all'associazione scelta, attraverso meccanismi che garantiscono sia chi fa l'offerta sia chi la riceve. Pochi centesimi che sembrano poco importanti, ma che, a conti fatti, hanno un impatto significativo. «Facciamo ciò attraverso il sostegno a oltre 50 partner non profit, enti del calibro di Telethon, Save the Children, Oxfam Italia; rendiamo facile per ogni azienda l’individuazione di progetti non profit sui temi ambientali e sociali vicini alla mission di ognuno e le sosteniamo grazie alla tecnologia» spiega Valobra. Occuparsi di temi sociali e ambientali è parte di una visione dell’economia che non mette più al centro il solo numero.

«Il nostro punto di forza è la semplicità dell’esperienza che garantiamo», continua, e racconta come è nata l’idea e come possa rappresentare un nuovo modo di fare business: «Se negli anni 2000 negli affari si guardava all’immediatezza della comunicazione, nella decade 2010-2020 c’è stata molta più attenzione alla velocità con cui si accede a determinati servizi; oggi, invece, si punta tutto sullo scopo del brand, si sposta il focus sui consumatori. Noi vogliamo fornire gli strumenti per questo. Cents nasce con l’idea di abbinare una donazione a ogni transazione, dalla necessità di connettere aziende per creare un impatto positivo, attuale e strategico allo stesso tempo; un trend a cui le imprese al passo coi tempi devono rispondere per avere successo sul lungo periodo.

Il nostro obiettivo, adesso, è crescere in Europa, anche grazie ai nuovi fondi, per rendere l’impatto ancora maggiore; la prospettiva da qui al 2025 è quella di ottenere una rapida crescita in organico, tramite l’acquisizione di partner strategici in Italia» conclude.