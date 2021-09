Moto contro auto, un morto a Colfiorito

Domenica 12 Settembre 2021, 13:28

FOLIGNO Incidente mortale domenica mattina poco prima delle 11 lungo il vecchio tracciato della Stata statale Val di Chienti in zona Colfiorito. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Foligno, una moto è finita contro un'automobile. Lo schianto tra i due mezzi è avvenuto all'altezza del lato guida dell'automobile. Nonosnate i tentativi di rianimazione per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco del distaccamanto di Foligno. Sotto choc l'auomobilista che si trovava alla guida dell'auto centrata dalla motocicletta.