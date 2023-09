Sabato 9 Settembre 2023, 08:39

FOLIGNO - Un rarissimo avvistamento è avvenuto nelle scorse ore sugli altipiani Plestini, in zona area palude di Colfiorito. Nella stessa giornata è stata registrata la presenza di una cicogna nera e di una cicogna bianca. Ad individuarle, e a fotografarle, è stato Alfiero Pepponi, presidente di Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) Umbria. A raccontare i dettagli del singolare quanto meraviglio avvistamento è, contattato da Il Messaggero, lo stesso Pepponi. “Non è frequente – dice il presidente di Lipu Umbria -, qui da noi, riuscire ad incontrare nella stessa giornata un esemplare adulto di cicogna nera ed uno di cicogna bianca. A dire il vero la cicogna nera è presente da qualche giorno e dopo aver frequentato l’area della palude di Colfiorito ha preferito spostarsi sui campi verso Polveragna dove ha trovato una minore competizione territoriale ed ha potuto, con tranquillità, continuare ad alimentarsi in questa, forse imprevista, sosta del suo viaggio verso i quartieri di svernamento africani; mentre ieri la cicogna bianca, probabilmente a causa del forte vento, ha deciso di fare una sosta tra le case di Colfiorito il tutto tra l’entusiasmo e la preoccupazione – prosegue - di chi ha potuto avvicinarla senza che la cicogna scappasse anche se dopo un po’, a causa della troppa gente arrivata e della pressione causata, ha preferito volare sopra un palo dell’illuminazione pubblica. Momenti entusiasmanti per chi, magari per la prima volta, è riuscito a vedere da vicino una Cicogna e mi sono trovato sommerso da messaggi e telefonate di chi voleva segnalarmi quanto stava accadendo e da chi invece era preoccupato dello stato di salute della cicogna bianca. La natura è così: non finisce mai di meravigliarci ed anche un evento “normale” è – conclude Pepponi - ancora capace di entusiasmarci ed appassionarci”. Una esperienza davvero unica che, al di la della sua eccezionalità, racconta come l’area di Colfiorito sia naturalisticamente sempre più accattivante e continua a regalare tante sorprese. La presenza delle cicogne in quella zona è stata nel tempo censita. Presenze rare ma, ancor più rara, se non rarissima, è la compresenza di una cicogna nera e di una bianca notate nella stessa giornata. E c’è già chi spera che questo evento più che raro possa ripetersi anche nei prossimi anni così da ampliare la meraviglia che la natura è in grado di offrire soprattutto attraverso “eventi normali” che, invece, si trasformano in qualcosa di straordinario cui non si è più abituati e che diventano, man mano, rarissimi.