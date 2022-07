Foligno, tre esemplari di gheppio tornano liberi grazie alla Lipu. Appuntamento a Colfiorito

FOLIGNO - Li hanno trovati a terra, dopo una caduta dal nido in zona altipiano di Colfiorito, e li hanno salvati. Si tratta di tre splendidi esemplari di gheppio che hanno rischiato seriamente di morire. Una segnalazione alla Lipu (Lega italiana protezione uccelli) Umbria, guidata dal folignate Alfiero Pepponi, ha salvato la vita di questi tre rapaci, nati quest’anno, che dopo la caduta non hanno avuto più l’assistenza dei genitori e se la sono davvero vista brutta. “Abbiamo proceduto – spiega Pepponi a Il Messaggero – alla presa in carico di questi tre splendidi rapaci. Li abbiamo portati al nostro centro di recupero rapaci dove sono stati presi in cura e riabilitati al volo. Venerdì 21, alle 18, li libereremo a Colfiorito, in zona Mlinaccio. Torneranno in natura nella stessa area dove sono stati recuperati”. A metà gennaio scorso un altro splendido rapace è tornato libero sempre grazie alla Lipu Umbria. Si tratta di un maestoso esemplare di Poiana, soccorso nelle settimane precedenti la liberazione dopo esser stato trovato in condizioni al limite della sopravvivenza in zona Colfiorito. “Quando da Colfiorito – prosegue il presidente regionale Lipu - ci era stata segnalata la presenza di un rapace (non meglio identificato da chi ci ha chiamato), ancora vivo ma immobile, riverso sul terreno, è stata possibile una staffetta di recupero che in poco tempo ha fatto sì che l'animale potesse essere trasportato nel nostro Centro per essere visitata dal nostro direttore sanitario Massimo Balducci. Dopo i vari controlli di routine, RX e parametri vitali, nella Poiana si riscontrava un grave stato di ipotermia ed ipoglicemia che insieme ad un preoccupante stato di denutrizione, aveva fatto sì che il metabolismo fosse ad un passo dall'arrestarsi”. In quella occasione venne ricordato che ottocento animali selvatici, per la maggior parte volatili, sono stati soccorsi e rimessi in condizioni di poter continuare a vivere e tornare in natura grazie all’impegno di Lipu Umbria realtà guidata dal presidente Alfiero Pepponi. Per domenica 24 luglio sono stati organizzati due eventi: il primo è la liberazione delle civette, mentre il secondo è la notte delle falene. Tutto avverrà, dalle 19.30, negli spazi del Centro Lipu Umbria nell’area dell’ex aeroporto Eletuteri a Castiglion del Lago. Il Centro è situato all’interno del perimetro del Parco Regionale del Lago Trasimeno ed è il punto di riferimento per tutta l'attività di cura e riabilitazione della fauna selvatica proveniente dalla regione Umbria ed anche dai confinanti Comuni toscani. Il Centro è attrezzato con voliere di varia tipologia, di appositi tunnel per la riabilitazione al volo, un ambulatorio per la visita, una sala chirurgica, una sala terapia, una nursery dove vengono accolti ed allevati i numerosi pulli abbandonati che giungono a centinaia”.