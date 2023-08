Incidente a Fossato di Vico, auto imbocca la Statale contromano e si schianta su un camion: morti marito e moglie

Due persone sono morte nel primo pomeriggio lungo la strada statale 318 “di Valfabbrica” (direttrice Perugia-Ancona). Oltre alle due vittime, c'è anche un ferito grave. I morti sono un uomo e una donna. Si tratta di marito e moglie di 82 e 77 anni residenti a Umbertide. L'incidente è avvenuto nel territorio di Fossato di Vico e non di Gubbio come era stato reso noto in un primo momento.

Pranzo con funghi tossici, invita la famiglia dell'ex marito: 3 muoiono avvelenati. Poi la donna scappa

Il traffico

È provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Perugia in corrispondenza dello svincolo di Gubbio (Innesto SS219). Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

I soccorsi

Sul posto 118, polizia stradale e personale Anas. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Perugia. Sembra che l'auto, con due anziani a bordo, abbia imboccato la "318" contromano.