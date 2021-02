Le maschere umbre della Commedia dell’Arte sono ancora una volta protagoniste del Trionfo del Carnevale di Avigliano Umbro. Rosalinda, Nasotorto, Nasoacciaccato, Chicchirichella, tornano infatti in versione online, accompagnate dal concorso “Il tuo dolce di carnevale 2021” promosso dal Laboratorio del Paesaggio.

Ogni partecipante potrà realizzare il dolce di carnevale che preferisce ed inviare in formato digitale la foto del prodotto realizzato insieme ad una breve descrizione della ricetta e del procedimento di preparazione all'indirizzo illaboratoriodelpaesaggio@gmail.com entro le ore 24 del 13 febbraio. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta anche ai minorenni (autorizzati dai genitori). Una giuria di esperti cuochi e pasticceri valuterà le foto e le ricette pervenute.

Il 16 febbraio verranno assegnati tre premi, più uno speciale a chi proverà a realizzare i “Chicchirichella”. A Montecastrilli la pasticciera Rita Mancini, li crea nel 2015: un nuovo dolce carnevalesco, ispirato a Chicchirichella (personaggio esuberante e creativo, eccentrico e divertente, pigro e infantile) in particolare al suo cappello. Il rapporto col territorio, con i sapori, con il cibo, spinge il Laboratorio del Paesaggio a divulgare la ricetta in modo che diventi sempre più popolare. Nel bando infatti, in allegato, c’è la descrizione dei “Chicchirichella” con la giusta dose degli ingredienti da impiegare ed il procedimento. Un invito a prendere confidenza con i fornelli rivolto anche ai giovani. «Un modo nuovo per stare insieme e festeggiare questo strano carnevale» - dichiara Paola Venturi del Laboratorio del Paesaggio. Anche il "Premio creatività Oliviero Piacenti 2021" si svolgerà in modalità online e i lavori degli studenti della suola elementare e media di Avigliano Umbro, ispirati alle maschere della Commedia dell'Arte, saranno pubblicati sulla pagina social del Laboratorio del Paesaggio.

