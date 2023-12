Il Natale di Auser in Umbria è contro la violenza di genere

Terni- Il Natale di Auser in Umbria è all'insegna della solidarietà.

Nell’ambito della campagna natalizia solidale che prevede donazioni ad associazioni locali, Amazon ha regalato all'Auser regionale cento pacchi natalizi, con generi alimentari a lunga conservazione come olio, salse, riso, legumi, cioccolata, da distribuire nei territori di Perugia e Terni a discrezione.

Quest'anno la decisione di donarli ai centri antiviolenza, seguendo il filo della campagna "educhiamo al rispetto" che l'associazione sta portando avanti.

"I pacchi che abbiamo ricevuto saranno donati sia alle donne che abbiamo in accoglienza, che a quelle che accedono al nostro servizio in maniera non residenziale- ha spiegato Laura Pelle del centro Liberetutte di Terni- Il 2023 è stato un anno particolare. I numeri di donne che hanno fatto accesso al centro sono aumentati in percentuale. Dall'inizio dell'anno abbiamo avuto dieci donne accolte in pronto emergenza urgenza, con un numero elevato di minori.

Siamo molto grate all'Auser di questa opportunità, è bello aiutarci fra di noi".

La presidente di Auser Terni, Vania Cittadini ha aggiunto: "È stata una bella esperienza che ha messo le basi per una futura collaborazione. Anche perché purtroppo si tratta di una problematica che coinvolge sempre più spesso donne non giovani. La nostra associazione può essere un mezzo per intercettare eventuali difficoltà delle donne anziane che non uscendo di casa non hanno nessuno con cui parlare. Con i nostri servizi le incontriamo più volte alla settimana e potremmo cogliere segnali di difficoltà".

