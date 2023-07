Il ministro Abodi in visita alla Comunità Incontro di Amelia: «Lo sport strumento formidabile contro le trappole della droga e delle dipendenze»

«L'attività sportiva è uno strumento formidabile per prevenire la caduta in tutte le trappole della droga e delle altre dipendenze, dannose per la salute individuale e delle comunità», lo ha detto il ministro per lo Sport Andrea Abodi partecipando alla visita presso la Comunità Incontro d’Amelia sul tema "Lo sport ti salva la vita".

Il ministro Abodi è stato accolto nella struttura fondata da don Pierino Gelmini, dal presidente Giuseppe Lorefice, dal capostruttura Giampaolo Nicolasi insieme al consiglio direttivo e allo staff multidisciplinare. Ha visitato gli spazi di Molino Silla, in particolare le aree attrezzate per allenamento e attività fisica ed ha approfondito la conoscenza del modello terapeutico adottato dalla Comunità ascoltando le testimonianze dei ragazzi e delle ragazze in percorso.

Nell'ambito del programma terapeutico,infatti, lo sport riveste un ruolo determinante, per i valori positivi che esso rappresenta e per gli effetti che produce a livello psicofisico. “Lo sport sviluppa autocontrollo e disciplina – si legge in una nota della Comunità Incontro - migliora le relazioni sociali ed è scientificamente dimostrato che l'esercizio fisico sulle persone che fanno uso di sostanze, riduce l'effetto del "craving", riduce depressione, ansia e rabbia (sintomi presenti durante l'astinenza) e contribuisce a ripristinare la funzionalità delle cellule cerebrali danneggiate dall'abuso di droghe”.

«Nuove consapevolezze e profonde emozioni sono il patrimonio che porto con me dopo l'esperienza odierna alla Comunità Incontro – ha affermato il ministro Abodi - della quale farò certamente tesoro per le azioni future. Le consapevolezze di quanto ancora si possa e si debba fare e le emozioni nel vedere cosa già è stato fatto, anche incrociando lo sguardo delle persone che stanno facendo un percorso di rinascita, di rigenerazione umana.

In questa esperienza nata, non per caso, grazie all'opera generosa e meritoria di don Pierino Gelmini, sono evidenti il ruolo e la funzione dello sport, la capacità di questa dimensione di contribuire a salvare la vita. Non è uno slogan, ma il tema centrale di un'esperienza profonda». Il ministro ha concluso con le parole che gli ha rivolto qualche mese fa papa Francesco: «'Lei deve far fare più sport ai ragazzi, ovunque, perché dove c'è sport, non c'è la droga'. A queste parole – ha detto Abodi - nella loro sintetica semplicità, non credo si debba aggiungere altro. È tempo di rilanciare l'azione, insieme!»,

«Ringraziamo il ministro Abodi per la sua vicinanza – ha affermato il capostruttura di Comunità Incontro Giampaolo Nicolasi – stiamo assistendo ad un cambio di passo da parte del Governo come mai accaduto finora. La stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le celebrazioni per la giornata mondiale contro la droga ha ribadito fortemente il suo no a qualsiasi forma di dipendenza. Come Comunità Incontro siamo molto soddisfatti di questo lavoro – conclude Nicolasi – perché riconosce il merito della grande opera di don Pierino, aiuta i nostri ragazzi impegnati nel percorso di recupero e diffonde la cultura della vita e non la cultura della morte». Presenti all’incontro anche le principali autorità locali: dal questore di Terni Bruno Failla all’assessore regionale allo Sport Paola Agabiti, dal presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza al direttore di Rai Umbria e Rai per il Sociale Giovanni Parapini insieme alla sindaca di Amelia Laura Pernazza e al luogotenente dei carabinieri di Amelia Roberto Saba.