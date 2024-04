“L’autismo in tutti i sensi”, evento allo stadio di Frosinone con il ministro Abodi

«Lo sport è una difesa immunitaria sociale e anche per l’autismo è una meravigliosa medicina naturale» Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi durante la grande e allegra manifestazione svoltasi allo stadio Stirpe di Frosinone organizzata per celebrare la giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo. L’evento “L’autismo in tutti i sensi” ha visto la partecipazione di numerose autorità ma anche di artisti testimonial come gli attori Neri Marcoré e Stefania Sandrelli, il conduttore televisivo Filippo Bisciglia e la modella Pamela Camassa. Studenti, insegnanti e famiglie sugli spalti a sventolare la bandierina simbolo in segno di partecipazione.