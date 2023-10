Caivano, Abodi: «Il centro sportivo sarà gratuito per studenti e scuole

«Il centro sportivo non potrà essere gratuito per tutti, ma lo sarà per gli studenti e le studentesse delle quattro scuole di Caivano». Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, nel corso della conferenza di presentazione del progetto di riqualificazione e ristrutturazione dell'ex centro sportivo Delphinia a Caivano. In merito al modello gestionale ha spiegato che «è in via di elaborazione e terrà conto dei risvolti socio-economici. Accessibilità al centro? Sarà piena per atleti normodotati e con disabilità», ha aggiunto Abodi aggiungendo che «da un mese stiamo lavorando con il dipartimento, Sport e Salute e la prossima settimana ci incontreremo con il presidente della conferenza delle Regioni per l'elaborazione di un dossier di impianti incompiuti sul paese. Lo avremo entro la fine del mese di dicembre e servirà anche a indicarci le zone di disagio sociale», ha concluso.

Il video emozionale della riqualificazione del centro Delphinia a Caivano