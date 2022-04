Il "Gruppo Sbandieratori e Musici di Orvieto" compie 10 anni e realizza un docufilm promozionale della cultura medievale del territorio

La nuova formazione del Gruppo degli Sbandieratori e Musici dei Quartieri di Orvieto compie dieci anni attività tutta finalizzata alla promozione della cultura medievale del territorio. Un traguardo importante che verrà salutato con la realizzazione di un docufilm che «non vuole essere solo un momento celebrativo del sodalizio cittadino - spiegano - ma un ulteriore strumento di promozione culturale e turistica per Orvieto che, oltre ai monumenti per i quali è famosa nel mondo, mostra anche quella fondamentale componente umana che, con la sua vivacità, ha fatto sì che il sogno di avere un gruppo di Sbandieratori e Musici si realizzasse anche ad Orvieto».

Alcune riprese del docufilm saranno effettuate Domenica 10 aprile in Piazza del Popolo. Per questo la Polizia Locale ha disposto una disciplina della circolazione e sosta ben precisa:

- Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 di domenica 10 aprile è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in Piazza del Popolo, in tutta l’area antistante il palazzo del Capitano del Popolo, per consentire la realizzazione delle riprese del film in costume storico.

- Durante il medesimo orario 10:00 / 12:00 è vietato il transito veicolare sulle vie di accesso a Piazza del Popolo: Via del Popolo e Via Ascanio Vitozzi.

- Il deflusso dei veicoli in sosta su Piazza del Popolo sarà garantito attraverso Via del Popolo con immissione verso Piazza Generale Cimicchi e sarà gestito dal personale della Polizia Locale con la collaborazione del personale volontario della Protezione Civile di Orvieto.

La Polizia Locale adotterà i provvedimenti necessari a garantire il normale flusso della circolazione.