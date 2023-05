Martedì 30 Maggio 2023, 00:15

Può essere la settimana del futuro. Finita la lunga maratona elettorale che lo ha impegnato fino al voto del ballottaggio di ieri, adesso il presidente Stefano Bandecchi può tornare a riprendere in mano anche le questioni riguardanti la Ternana. Lui e il vicepresidente Paolo Tagliavento sono chiamati a gettare le basi per la prossima stagione. Ecco tutti gli step da qui all'estate, visto che in questa settimana comincia pure il mese di giugno, al cui interno ci sono già le prime scadenze da rispettare. In via della Bardesca, però, si parla anche di direttore sportivo e di allenatore. I nomi che circolano sono i soliti. Partendo dalla figura dell'uomo mercato, restano delle possibilità di permanenza per Luca Leone, anche se rimangono pure molto caldi i nomi di aspiranti nuovi diesse, come Walter Sabatini, Mauro Meluso, o Danilo Pagni. Il borsino dell'allenatore, invece, pende molto meno verso una riconferma di Cristiano Lucarelli. Oggi sembra molto probabile un addio, con lui. La Ternana 2023-2024, nel caso dei saluti con il tecnico livornese, potrebbe ripartire da Aurelio Andreazzoli, uno che, secondo i ben informati, non avrebbe in realtà mai rotto alcun rapporto con la Ternana e con la dirigenza. Si tratterebbe di proseguire, almeno per un anno ma con possibili opzioni di prolungamento, il discorso fatto ai primi di dicembre e interrotto a fine febbraio. Meno probabile, rispetto a quella di Andreazzoli, l'ipotesi di un possibile ritorno di Fabio Liverani. Per eventuali soluzioni nuove, invece, ora circola pure il nome di Davide Nicola (già stato in rossoverde da calciatore), una delle possibili opzione che potrebbe caldeggiare Sabatini (sempre qualora fosse davvero lui il diesse) insieme a quella di Daniele De Rossi (suo pupillo). Il toto-allenatore, ad oggi, sembra più acceso rispetto al toto-diesse. Ma i due nodi potrebbero essere entrambi sciolti nel giro di giorni, se non di ore. Poi, si deve pensare a definire i prestiti con opzione. Dal 15 al 17 giugno si può esercitare il riscatto, mentre dal 18 al 20 si definiscono le eventuali contro-opzioni. Ma la data del 20 giugno è anche quella più importante in generale, legata al termine per presentare la domanda di iscrizione al prossimo campionato di serie B. Entro quel giorno, infatti, si deve inviare tutta la documentazione per l'ammissione al prossimo torneo cadetto, compresa la fideiussione di 800 mila euro. All'estate astronomica mancano più di 20 giorni, ma l'estate delle Fere, lunga e fatta di scelte, calciomercato e ripresa del lavoro, è già cominciata. Chissà che non sia davvero ricordata come una delle estati della rivoluzione rossoverde. Ma prima di definire una strategia di mercato, serve prima sapere chi sarà il direttore sportivo, quale allenatore verrà scelto e che tipo di squadra allestire.