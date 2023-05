Sabato 27 Maggio 2023, 07:40

Sarà sicuramente una rivoluzione, questo sì. Ma probabilmente, attuata su qualche base attuale dalla quale ripartire. Un futuro nuovo, ma con fondamenta anche sul presente. Rivoluzionare, si può. Magari modificando totalmente la livrea, pur senza intaccare più di tanto il telaio. La Ternana potrebbe muoversi così, per cominciare a disegnare la squadra della prossima stagione. Se è vero che il presidente Stefano Bandecchi terrebbe comunque fino a una dozzina di calciatori e non più, si può cercare intanto di ipotizzare quali possono continuare ancora ad essere volti di questa Ternana. Tutto dipenderà da chi sarà l'allenatore e chi il direttore sportivo. le quotazioni per una riconferma di Cristiano Lucarelli, nonostante il contratto fino al 2025, sembrano moto basse. Meno basse, invece, quelle per la permanenza del direttore sportivo Luca Leone. Nessun rinnovo in vista, ad oggi, per i sette in scadenza di contratto. Anche Marino Defendi, giunto a fine avventura dopo ben 7 anni di militanza, potrebbe fermarsi qui, ritirarsi dal calcio e valutare anche un incarico in società. Le bandiere dalle quali ripartire con la rosa 2023-2024 potrebbero essere Cesar Falletti e Antony Iannarilli. Il fantasista e il portiere possono costituire due cardini di ripartenza. Con loro, potrebbero essere premiati anche altri calciatori capaci di dimostrare qualcosa di importante anche in questo 2022-2023 strano e finito male. Come nel caso dei due giovani esterni difensivi Salim Diakite e Niccolò Corrado. Il francese sta bene a Terni, ha altri due anni di contratto e sta diventando un beniamino dei tifosi. Gran parte della piazza lo vorrebbe ancora qui. C'è da vedere, però, cosa succederebbe se dovessero arrivargli richieste da altre società, magari dalla serie A. Lo scorso anno, nè lui e nè Bandecchi ascoltarono il canto delle sirene dalla massima serie, con la Cremonese che avrebbe versato due milioni di euro per prenderlo. La nuova Ternana potrebbe ancora ripartire anche da due attaccanti in possibile predicato di riconferma, Anthony Partipilo e Alfredo Donnarumma. Nei mesi passati, voci e impressioni davano entrambi lontani da Terni nel 2023-2024, ma ad oggi una loro partenza non sembra segnata. Il primo ha il contratto fino al 2026, il secondo fino al 2025. Potrebbe essere importante, però, dare a entrambi garanzie sulla consistenza del reparto offensivo e anche sugli obiettivi stagionali. Questi ultimi, probabilmente, non verranno dichiarati esplicitamente come un anno fa, ma dovrebbero ugualmente essere protesi verso un torneo di primo valore. Per l'attacco, si potrebbe pensare a riscattare dal Genoa Andrea Favilli, dopo una stagione in prestito, ma con la possibilità di prendere sul mercato anche un'altra punta centrale con caratteristiche simili. Il difensore Valerio Mantovani, invece è un trasferimento temporaneo secco e torna alla Salernitana, ma non è escluso che si possa lavorare per riaverlo ancora, magari con un'altra formula, un acquisto a titolo definitivo o un altro prestito con condizioni diverse. Già questi sono otto calciatori da tenere in considerazione. Ne mancherebbero altri quattro per arrivare al massimo numero di riconferme ipotizzato oggi da Bandecchi. Da martedì, probabilmente, si comincerà a pensare anche a tutto questo.